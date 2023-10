Qui va se qualifier pour les 1/4 ? Les scénarios et explications

Dernière journée de la phase de poules de la Coupe du monde de rugby avec des enjeux différents dans tous les groupes. Explications.

La Coupe du monde de rugby va bientôt entrer dans une nouvelle phase avec le début des quarts de finale à partir du 14 octobre après plus d'un mois d'une phase de poules assez longue et pas très intéressante pour certains "spécialistes". Mais avant cela, nous allons avoir droit à une dernière journée décisive dans de nombreux groupes.

Tout est à faire dans le groupe A

Pour commencer, le groupe de la France est loin d'avoir délivré son verdict puisque ni le XV de France ni les All Blacks sont assurés de la qualification. L'Italie, actuellement 3e, peut encore prétendre à la qualification suivant le résultat qu'elle obtient face aux Bleus ce vendredi. Dans le détail comme l'explique World Rugby :

La France finira en tête de la Poule A si elle ne perd pas contre l'Italie.

Elle empochera également la première place si elle remporte les points de bonus défensif et offensif face à l'Italie et si celle-ci ne remporte pas de bonus offensif (15 points au classement contre 14 pour l'Italie). En vertu de la règle des confrontations directes, si la Nouvelle-Zélande et la France terminent à égalité avec 15 points, c'est la France qui sera qualifiée puisqu'elle a remporté son face-à-face avec les All Blacks.

Si la Nouvelle-Zélande remporte une victoire bonifiée lors de son dernier match, elle sera qualifiée pour les quarts de finale. En effet, même si la France, l'Italie et la Nouvelle-Zélande finissent avec 15 points au compteur, les All Blacks possèdent la meilleure différence de points des trois (+133 contre +125 pour la France et -14 pour l'Italie à l'heure actuelle). L'Italie se qualifierait alors en deuxième position devant la France en vertu de la règle des confrontations directes.

L'Uruguay n'est pas encore mathématiquement éliminé : pour se qualifier pour les quarts de finale, les Teros doivent battre la Nouvelle-Zélande d'au moins 80 points en marquant un point de bonus offensif pendant que la France bat l'Italie.

Si l'Uruguay remporte une victoire bonifiée sur la Nouvelle-Zélande en empêchant cette dernière d'obtenir un point de bonus, et si dans le même temps l'Italie récupère au moins un point de bonus face à la France, l'Uruguay finira troisième de la poule aux dépens de la Nouvelle-Zélande en vertu de la règle des confrontations directes. Les Teros seront alors automatiquement qualifiés pour la RWC 2027.

Il suffira à l'Italie d'inscrire un point pour se qualifier automatiquement pour la RWC 2027.

Trois équipes à égalité dans la poule B ?

Le groupe qui va croiser la France à partir des quarts de finale est peut être le plus indécis avec un match décisif ce samedi 6 octobre entre les Irlandais et les Ecossais. À l'heure actuelle, les deux équipes peuvent encore se qualifier et éliminer l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, qui a déjà joué ses matchs. Les scénarios :

Pour terminer à la deuxième place, l'Écosse doit battre l'Irlande en l'empêchant d'inscrire un point de bonus. Ce sera alors l'Afrique du Sud qui finira en tête de la poule en vertu de la règle des confrontations directes.

Si l'Irlande obtient un point de bonus sans que l'Écosse en obtienne un, c'est l'Irlande qui finira en tête de la poule devant l'Afrique du Sud en vertu de la règle des confrontations directes.

Une victoire bonifiée de l'Écosse avec un point de bonus, sans que l'Irlande n'obtienne le moindre point de bonus, lui permettrait de se qualifier à la deuxième place derrière l'Afrique du Sud. Les Springboks finiraient en tête du classement en vertu de la règle des confrontations directes.

Si l'Écosse bat l'Irlande et que les deux équipes obtiennent un point de bonus, elles rejoindront l'Afrique du Sud avec 15 points. La première place sera alors déterminée en vertu de la règle de la différence de points.

L'Écosse devra s'imposer par 21 points d'écart ou plus pour prendre la première place devant l'Afrique du Sud (à l'heure actuelle, Afrique du Sud +117, Irlande +122 et Écosse +97). L'Irlande prendrait alors la deuxième place en vertu de la règle des confrontations directes grâce à sa victoire sur l'Afrique du Sud. Si l'Écosse ne gagne pas sur cette marge, l'Afrique du Sud terminera en tête à la différence de points et l'Écosse en deuxième position en vertu de la règle des confrontations directes.

L'Irlande s'assurera la première place si elle marque au minimum deux points face à l'Écosse.

Le pays de Galles attend son dauphin dans la poule C

Les Gallois, auteurs d'une excellente phase de poules avec notamment un succès très précieux face aux Australiens, ont été les premiers à valider leur biller pour les quarts de finale. Après un Tournoi des 6 Nations assez morose, le XV du Chardon est l'une des bonnes surprises de ce Mondial. Derrière, même si l'Australie peut encore rêver d'une qualification, les Fidji semblent être les mieux placés pour obtenir la 2e place. Les scénarios :

Le pays de Galles a besoin de marquer un point contre la Géorgie pour s'assurer la première place de la Poule C.

Les Fidji n'ont besoin que d'un point face au Portugal pour confirmer leur deuxième place grâce à leur victoire sur l'Australie.

Si les Fidji ne marquent aucun point face au Portugal, l'Australie finira deuxième de la poule et sera qualifiée pour les quarts de finale.

Japon - Argentine pour une qualification en quart dans la poule D

L'Angleterre est, après le pays de Galles, la deuxième nation à être qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Mieux que les Gallois, le XV de la Rose est certaine de terminer à la première place du groupe D. En revanche, tout est à faire pour la 2e place puisque le Japon, 3e, et l'Argentine 2e, peuvent tous les deux prétendre à la qualification. Les scénarios :