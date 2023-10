L'Uruguayen fait un excellent retour après une action géniale des All Blacks. Mounga lance Will Jordan mais ce dernier est pris aux jambes alors qu'il se rapprochait dangereusement de l'en-but.

Tuungafasi réalise une belle passe après contact mais Mounga laisse échapper le ballon alors qu'une belle situation se présentait aux All Blacks.

Les deux équipes sont rentrées sur la pelouse de Nouvelle-Zélande - Uruguay et c'est l'heure du traditionnel haka des All Blacks. S'en suivra le coup d'envoi de cet avant-dernier match du groupe A de cette Coupe du monde 2023 de rugby.

Il a déjà battu le record de sélections face à l'Italie lors du dernier match en devançant Richie McCaw mais il ne s'arrête pas là ! Sam Whitelock débute ce Nouvelle-Zélande - Uruguay et va donc fêter sa 150e sélection avec les All Blacks.

Ce Nouvelle-Zélande - Uruguay va se disputer dans l'antre habituel de l'Olympique Lyonnais. C'est la deuxième rencontre des All Blacks dans ce stade à quelques kilomètres de leur camp de base situé à Gerland. Et les néo-Zélandais semblent apprécier l'environnement car ils ont corrigé l'Italie à Lyon la semaine dernière (96-17).

20:35 - Un nouveau festival des All Blacks ?

Après avoir battu l'Italie 96-17 et la Namibie 71-3, on pourrait que ce Nouvelle-Zélande - Uruguay pourrait, encore une fois, tourner à la correctionnelle mais Los Teros n'ont pas encaissé plus de 50 points sur leurs sept derniers matches joués dans une Coupe du monde.