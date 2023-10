Nouvelle-Zélande - Uruguay : pronostic, heure, compos... Les infos du match

Dernier match de la phase de poules pour ces deux équipes et la Nouvelle-Zélande tentera de préparer idéalement son quart de finale face à l'Irlande qui devrait les attendre en cas de succès ce jeudi 5 octobre.

La Nouvelle-Zélande doit encore valider son billet pour les quarts de finale même si les All Blacks ne devraient pas être mis en grande difficulté après avoir roulé sur l'Italie il y a un peu moins d'une semaine (96-17). Les Néo-Zélandais sont actuellement deuxièmes du groupe A derrière la France à égalité de points avec l'Italie et le sélectionneur des All Blacks, Ian Foster, a exprimé sa méfiance : "On joue contre une équipe qui a perdu sur le même score que nous contre la France."

De son côté, l'Uruguay tentera certainement de limiter la casse pour son dernier match de cette Coupe du monde de rugby 2023. Les Teros ont gagné leur dernier match face à la Namibie (36-26) après s'être incliné face à l'Italie et la France avec les honneurs.

A quelle heure débute le match Nouvelle-Zélande - Uruguay ?

Le match Nouvelle-Zélande - Uruguay débutera à 21h ce jeudi 5 octobre. Il se déroulera au Parc OL de Décines à Lyon.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Nouvelle-Zélande - Uruguay ?

C'est TF1 qui diffusera ce Nouvelle-Zélande - Uruguay. L'expérimenté Wayne Barnes sera au sifflet de cette avant-dernière affiche du groupe A de cette Coupe du monde 2023 de rugby.

Quelle diffusion streaming pour le match Nouvelle-Zélande - Uruguay ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce Nouvelle-Zélande - Uruguay ce jeudi. En effet, MyTF1 et MyCanal retransmettront aussi le match.

Quelles compositions pour Nouvelle-Zélande - Uruguay ?

Les deux compositions d'équipes de ce Nouvelle-Zélande - Uruguay sont déjà connus. Même si le billet pour les quarts de finale n'est pas encore dans la poche, Ian Foster a effectué neuf changements par rapport au large succès face à l'Italie (96-17). Voici la compo des All Blacks : McKenzie - Jordan, Lienert-Brown, J. Barrett, Fainga'anuku - (o) Mo'unga, (m) Roigard - Cane (cap.), Jacobson, Frizell - Vaa'i, Whitelock - Lomax, Taylor, Tu'ungafasi

De son côté, le sélectionneur Esteban Meneses a procédé à six changements par rapport au match remporté par son équipe face à la Namibie (36-26). Voici la compo des Uruguayens : Silva – Mieres, Inciarte, Vilaseca (cap.), Freitas – (o) Etcheverry, (m) Arata – Bianchi, Diana, Ardao – Leindekar, Dotti – Arbelo, Kessler, Sanguinetti.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Nouvelle-Zélande - Uruguay ?

Sur les sites de paris sportifs les Néo-Zélandais sont évidemment les immenses favoris de cette rencontre. Sur Betclic, les All Blacks n'ont pas de cote, le nul est à 50 et la victoire uruguayenne est à 40. Pas de cote non plus pour les All Blacks sur Parionssport, le nul est à 80 et la victoire de Los Teros est à 100.