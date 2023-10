France - Italie : la victoire ou la maison ! Pourquoi le XV de France est en danger ?

Le XV de France affronte l'Italie ce vendredi 6 octobre à l'occasion du dernier match du groupe A de cette Coupe du monde de rugby 2023. Une place en quarts de finale est en jeu.

Si les Bleus réalisent un sans faute depuis le début de cette Coupe du monde de rugby 2023, ils vont devoir remettre un dernier coup de collier pour rejoindre les quarts de finale de la compétition. À la veille de cette rencontre face à l'Italie, les Français sont premiers du groupe A avec 13 points, soit trois points de plus que leur deux poursuivants que sont la Nouvelle-Zélande et l'Italie. Plusieurs scénarios pourraient être fatals aux Français. Si les Néo-Zélandais battent l'Uruguay et la France s'incline sans bonus alors les hommes de Fabien Galthié ne seraient plus de la fête pour la phase à élimination directe. Mais même avec deux points de bonus, les Français pourraient quitter la compétition si les All Blacks et la Squadra Azzurra gagnent avec le point de bonus offensif. Fabien Galthié reste méfiant : "On les affronte chaque année. Le dernier match à Rome a été très difficile pour nous. C'est une équipe blessée (après sa large défaite face à la Nouvelle-Zélande (96-17)), nous pensons justement que c'est la plus grosse difficulté : des Latins blessés ! Ils ont fait des ajustements, ils ont des joueurs qui rentrent dans leur équipe. Et ils ont tout à gagner : on s'attend à un match très difficile."

Effectivement, de son côté, les Italiens ont tout à gagner car ils sont dans une position délicate avant ces deux derniers matches du groupe A dans cette Coupe du monde 2023 de rugby. Placés à la troisième position avec autant de points que la Nouvelle-Zélande et trois points de retard sur la France, les joueurs de Kieran Crowley doivent absolument s'imposer pour espérer pouvoir rejoindre les quarts de finale de ce Mondial. "On va vraiment tenter le coup. Et ce faisant, on risque de s'exposer dans certains secteurs. Je ne vais pas me retrouver après le match à me dire 'On aurait dû'. Je préfère me dire 'On l'a fait'", a déclaré le sélectionneur italien.

A quelle heure débute le match France - Italie ?

Le match France - Italie débutera ce vendredi 6 octobre à 21h. Il se déroulera au Parc OL de Decines à Lyon.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Italie ?

TF1 diffusera cette rencontre entre la France et l'Italie. Karl Dickson sera l'arbitre de cette dernière affiche du groupe A de cette Coupe du monde 2023 de rugby.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Italie ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce France - Italie. En effet, MyTF1 et MyCanal retransmettront aussi la rencontre décisive pour les quarts de finale.

Quelles compositions pour France - Italie ?

Les deux sélectionneurs ont déjà dévoilé leurs XV de départ. Fabien Galthié, toujours privé d'Antoine Dupont, a effectué deux changements par rapport à la victoire historique face à la Namibie (96-0) avec les rentrées de Maxime Lucu à la place d'Antoine Dupont alors que Grégory Alldritt remplace François Cros. Voici la compo française : Ramos ; Penaud, Fickou, Danty, Bielle-Biarrey ; (o) Jalibert, (m) Lucu ; Ollivon (cap), Alldritt, Jelonch ; Flament, Woki ; Atonio, Mauvaka, Baille.

Kieran Crowley a remanié son équipe après la claque reçue face à la Nouvelle-Zélande (17-96). Ange Capuozzo est titulaire à l'arrière alors que Tommaso Allan sera présent au poste d'ouvreur. La compo de la Squadra Azzurra : Capuozzo ; Bruno, Brex, Garbisi, Ioane ; Allan, Varney ; Lamaro (cap.), L. Cannone, Negri ; Ruzza, Cannone ; Ceccarelli, Faiva, Ferrari.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Italie ?

Sur les sites de paris sportifs, les Français sont les grands favoris de cette rencontre comme sur Winamax où ils sont à 1,01, le nul est à 100 et la victoire italienne est à 30. Les cotes sont les mêmes sur Unibet.