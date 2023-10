Angleterre - Samoa : comment le XV de la Rose a changé de statut dans cette Coupe du monde

Invaincue sur cette phase de poules, l'Angleterre défie, ce samedi, à Lille, les îles Samoa, avec la volonté de confirmer son parcours parfait. Critiquée au début de cette coupe du Monde, la bande à Farrell est en train de rebondir.

C'est le dernier tour de piste. À Lille, l'Angleterre, déjà qualifiée pour les quarts de finale, joue les Tonga, qui doivent espérer un miracle pour se qualifier pour le prochain tour. Pour cette rencontre, le XV de la Rose, très critiqué avant le début de la compétition avant son parcours parfait dans ce groupe, a mis en place une formation qui ressemble à son équipe-type. Grâce à un jeu épuré, basé sur l'occupation du terrain par le biais du pied, l'Angleterre s'est remise en confiance, et devient un outsider sérieux de ce Mondial.

Revenu de sa suspension au cours de cette coupe du Monde, Owen Farrell sera notamment aligné avec l'ouvreur Ford, étincelant depuis le début de la compétition. Face à la presse, Steve Borthwick a justifié son choix. "C'est une opportunité cette semaine, pour la première fois depuis un certain temps, de les faire jouer ensemble aux postes de 10 et 12. Je suis impatient de voir cette association à l'œuvre. Ils ont eu un peu de temps de jeu ensemble dans la dernière partie du match contre le Chili, mais c'est la première fois qu'ils sont titulaires en même temps pour l'Angleterre depuis un petit moment." Preuve s'il en fallait que la bande à Genge prend au sérieux ce Angleterre - Samoa.

Cette partie pourrait également devenir inoubliable pour Owen Farrell. Le joueur des Saracens est à deux points du record de Jonny Wilkinson. Il pourrait ainsi devenir le plus grand réalisateur de l'histoire du rugby anglais. "Pour être honnête, je n'y ai pas trop réfléchi. Ce n'est pas quelque chose auquel on aime trop penser avant que ce soit fait. Ma seule préoccupation pour l'instant est le match de ce week-end et la préparation de ce qui sera un test important contre les Samoa. La seule chose que je peux dire, c'est que ce fut un honneur d'avoir la chance de jouer pour l'Angleterre autant que je l'ai fait et d'être aussi proche de ce record." De quoi faire le plein de confiance avant le prochain tour, et une probable rencontre face aux Fidji.

Dans le cadre de la 4e journée de la coupe du Monde, Lille accueille Angleterre - Samoa. Le coup d'envoi de la partie est prévu à 17h45.

Comme c’est le cas pour certaines affiches de cette coupe du Monde, c'est France 2 qui sera en charge de la diffusion de ce Angleterre - Samoa.

Pour suivre Angleterre - Samoa en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de vous inscrire gratuitement à la plateforme france.tv. Par la suite, vous allez être en mesure de rejoindre France 2.

Le XV de départ de l'Angleterre : 15. Steward ; 14. Marchant, 13. Tuilagi, 12. Farrell (cap.), 11. May ; 10. Ford, 9. Mitchell ; 7. Curry, 8. Earl, 6. Lawes ; 5. Chessum, 4. Itoje ; 3. Cole, 2. George, 1. Genge.

Le XV de départ des Samoa : 15. Paia'aua ; 14. Ah-Wong, 13. Manu, 12. Toala, 11. Fomai ; 10. Sopoaga, 9. Taumateine ; 7. Lee, 8. Luatua, 6. McFarland ; 5. Alainu'uese, 4. Slade ; 3. Alaalatoa (cap.), 2. Malolo, 1. Lay.