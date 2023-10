La victoire du XV de France contre l'Italie est historique, un record est tombé

Les Bleus ont roulé sur l'Italie et se sont offerts une victoire historique.

C'est peu dire que la France n'a pas tremblé contre l'Italie. Les Bleus ont été maîtres de leur rencontre de bout en bout, ou presque, s'offrant sereinement une qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde, face à de pâles Transalpins. A Lyon, la bande à Galthié a déroulé et s'est même offert une victoire historique. A 31-0 à la mi-temps, la messe était déjà dite, mais, même si l'intensité a baissé au fil de la rencontre, Damian Penaud et ses coéquipiers ont continué de jouer leur rugby pour marquer au fer rouge ce dernier match de poule.

Qu'il a semblé loin, très loin même, le temps où le XV de France affichait une certaine frilosité face à la Nazionale. C'était pourtant en février dernier, lors du Tournoi des VI Nations, et une victoire étrique 24-29. Cette fois, ce sont des Bleus sûrs de leur force, profitant des nombreux errements italiens, qui ont envoyé un signal fort avant la phase finale de la compétition… et battu un record.

En effet, en s'imposant 60-7, les Tricolores ont remporté leur plus large victoire contre l'Italie en match officiel. Le précédent record remontait au 26 mars 1967. Ce jour-là, la France avait confortablement gagné à Toulon 60-13, à l'occasion d'un test-match. Après avoir marché sur la Namibie (94-0) en s'offrant sa plus large victoire en Coupe du monde, les Français ont établi un nouveau record, affirmant un peu plus son statut de deuxième équipe au classement mondial.