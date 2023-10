Grégory Alldritt chambre un joueur italien et sort un match titanesque : la vidéo et les chiffres de sa performance

Auteur d'une prestation XXL contre l'Italie, Grégory Alldritt s'est aussi fait remarquer par un geste railleur.

Les caméras TV servent aussi à capter ces petits moments qui font la saveur d'un match de rugby. 36e minute : la France domine l'Italie en mêlée, des égos sont touchés et quelques gaillards des paquets d'avants veulent montrer les muscles. Charles Ollivon, le capitaine tricolore, est bousculé par Lorenzo Cannone, 3e ligne centre italien. Son homologue français, Grégory Alldritt, s'interpose et chambre son vis-à-vis : droit dans les yeux, il colle les doigts de sa main droite et lui fait le signe italien du "parler avec les mains", avant de lui montrer le tableau d'affichage. A ce moment-là, les Bleus ont déjà plié le match : 24-0.

Une petite pique que s'est autorisée le joueur de La Rochelle, et sur laquelle il n'est pas revenue, au cours d'une rencontre où il a surnagé. La prestation du numéro 8 tricolore fut impressionnante d'engagement et d'intensité. D'autant qu'il n'avait plus joué depuis le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande. Déjà en forme cette semaine à l'entraînement où il a battu sa vitesse maximale et atteint les 30km/h, le Gersois de formation a guidé les Bleus tout au long de la rencontre.

Il talonne Damian Penaud

C'est simple : offensivement, il est le deuxième Français à avoir parcouru le plus de mètres ballon en main (72), à peine mois que le virevoltant Damian Penaud (78) -c'est dire !-, et a également battu trois défenseurs, soit autant qu'un Bielle-Biarrey, à l'aile, ou un Jalibert, à l'ouverture. Deux stats qui démontrent le rôle déterminant du 3e ligne dans l'avancée des Bleus. Et que dire de son activité défensive : 14/14 au plaquage, meilleure performance française de la soirée. Un ballon gratté au sol sur une offensive italienne est également à mettre à son crédit (24e). Il a tout simplement surnagé et guidé les Bleus pendant 80 minutes. Car oui, le 3e ligne centre n'a pas été remplacé et a disputé toute la rencontre, en maintenant son niveau de performance.

Il en faudra autant dimanche prochain (21 heures) pour le quart de finale, disputé a priori contre l'Afrique du Sud. Après le match, Alldritt a évoqué les champions du monde en titre comme "une équipe très frontale" face à qui "il va falloir peaufiner notre stratégie, savoir répondre physiquement. On a les armes pour, des joueurs qui en sont capables." Lui en premier.