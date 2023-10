France - Afrique du Sud : Dupont titulaire pour le choc face aux Springboks... Les infos du quart

FRANCE - AFRIQUE DU SUD. Quart de final explosif ce dimanche où le XV de France avec son capitaine Antoine Dupont de retour va affronter l'Afrique du Sud au Stade de France. Un choc en perspective entre deux nations candidates au titre mondial. Découvrez toutes les informations sur cette affiche de gala.

Après Irlande - Nouvelle Zélande ce soir, nouvelle affiche de gala au Stade de France ce dimanche où le XV de France va affronter en quart de finale de la Coupe du monde 2023 de rugby l'Afrique du Sud. Un choc en perspective entre les deux grandes nations où Fabien Galthié va pouvoir compter sur son capitaine Antoine Dupont. Touché à la mâchoire et opéré, le demi de mêlée sera bien présent pour affronter les Springboks. En conférence de presse, le capitaine tricolore a tenu à rassurer sur son état de santé : "Je me sens très bien. Sur le coup, je ne connaissais pas la gravité de ma blessure. J'ai pris le temps de revenir, retrouver l'espoir. Ma convalescence s'est bien passée. J'ai pu passer les étapes nécessaires, j'ai eu plusieurs semaines: je suis en pleine capacité de mon jeu, de mes moyens physiques ou techniques pour dimanche. Je n'ai vraiment pas ressenti de pression de la part du staff. Si je joue, c'est que je me sens bien. Les voyants sont au vert. On a respecté les délais imposés dès le début. Le plus important, c'était mon ressenti, que je n'ai pas d'appréhension, que je ne joue pas avec le frein à la main."

Face aux Springboks, Fabien Galthié va sûrement connaître l'une des rencontres les plus importantes de son mandat à la tête du XV de France : "On va jouer contre un adversaire qui porte haut son titre de champion du monde, qui a battu les Lions britanniques, qui gagne, qui nous a aussi beaucoup inspirés. On a essayé de comprendre leur vision, leur engagement, leur envie d'unifier la nation. Ils portent tout un symbole d'un pays que nous aimons, où j'ai beaucoup appris aussi personnellement. Jouer contre cette équipe à Paris au Stade de France un quart de finale, c'est magnifique. C'est merveilleux. J'en ai conscience. Nous en avons conscience. Pour nous l'enjeu, comme depuis le début, c'est de jouer simplement au rugby avec plaisir, en équipe, avec ambition, envie de relever ce défi comme on l'a toujours fait."

Du côté sud-africain, le sélectionneur Jacques Nienaber et le directeur du rugby Rassie Erasmus ont procédé à d'étonnants changements pour affronter Cameron Woki et ses partenaires : les stars Faf de Klerk et Handre Pollard débuteront sur le banc alors que Duane Vermeulen prend la place de Jasper Wiese. De choix surprenants justifiés en conférence de presse : "Nous avons sélectionné l'équipe qui nous donne la meilleure chance de gagner. Sur le choix de Cobus Reinach par rapport à Faf de Klerk, les gens n'auraient pas été surpris de l'un ou de l'autre. Nous pensons avoir besoin de Duane Vermeulen mais cela ne veut pas dire qu'il jouera en demi-finale."

À quelle heure débute France - Afrique du Sud ?

Le coup d'envoi du quart de finale de la Coupe du monde 2023 de rugby opposant la France à l'Afrique du Sud est prévu dimanche 15 octobre à 21h00 au Stade de France à Saint-Denis (France). Le Néo-Zélandais Ben O'Keeffe sera chargé d'abriter le choc.

Sur quelle chaîne regarder France - Afrique du Sud ?

Détenteur des droits TV du Mondial de rugby, TF1 diffusera l'affiche de gala entre le XV de France et les Springboks.

Si vous souhaitez regarder le quart de finale de la Coupe du monde 2023 de rugby entre la France et l'Afrique du Sud sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur MyTF1.

Quelles sont les compositions du XV de France et de l'Afrique du Sud ?

Liverpool : Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Bielle-Biarrey - Jalibert (o), Dupont (cap.) (m), - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Flament, Woki - Atonio, Mauvaka, Baille.

Afrique du Sud : Willemse, Arendse, Kriel, De Allende, Kolbe - Libbok (o), Reinach (m) - Vermeulen, Du Toit, Kolisi (cap) - Mostert, Etzebeth - Malherbe, Mbonambi, Kitshoff.

Quels sont les pronostics de France - Afrique du Sud ?