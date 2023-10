Irlande - Nouvelle-Zélande : heure, chaîne TV... Les infos du match

Invaincue en poule et impressionnante de maîtrise, l'Irlande croise la Nouvelle-Zélande pour un choc monumental en quart de finale. Suivez le match en direct et commenté, à partir de 21h, sur le site Linternaute.com.

On appelle ça une finale avant la lettre, un choc entre deux des meilleures nations du monde, entre deux idées du rugby. D'un côté se trouvera le vert chatoyant de l'Irlande et ses espoirs de grandeur, si souvent fanés, de l'autre se hissera le noir profond de la Nouvelle-Zélande, ogre jamais rassasié et depuis trop longtemps privé de sa couronne. Un air de déjà-vu aussi puisqu'il y a quatre ans, Irlandais et Néo-zélandais s'étaient croisés au même stade. Un souvenir douloureux pour les premiers qui n'ont rien oublié de la fessée reçue, de ses 7 essais pris et du sentiment d'humiliation atténué par deux essais tardifs mais vains (14-46).

L'Irlande veut écrire son histoire

Ils sont 11 côté irlandais à avoir connu le naufrage de Tokyo, onze qui ont nourri leur soif de revanche au long de ses quatre années et qui voit dans cette rencontre l'occasion de montrer un autre visage, plus conforme à leur niveau. "Je suppose qu'il y avait un complexe d'infériorité par le passé, que quand nous sommes devenus numéro un mondiaux, nous avions peur d'échouer. Je pense que nous avons appris à nous lancer de gros défis, à les relever et les savourer", dissipe tout de suite Andy Farrell. Lui, le sélectionneur n'était pas là au Japon et a permis à l'Irlande de se relever.

Un travail réussi puisque l'été dernier, le XV du Trèfle est allé gagner, pour la première fois de son histoire, sa tournée en Nouvelle-Zélande. Une manière de montrer l'évolution du rugby irlandais et son nouveau degré de maturité. Ainsi que le point de départ, à Dunedin, d'une fantastique série de 17 victoires consécutives qui a gonflé la confiance des Irlandais sans pour autant les aveugler. Car Sexton et consort savent bien l'ampleur du défi qui les attend. "Nous savons que ce sera un énorme challenge mais nous l'attendons", dit le talonneur Ronan Kelleher. "Nous allons maintenant affronter la Nouvelle-Zélande en quarts de finale. C'est une équipe fantastique, que nous respectons au plus haut point. Ce match sera d'un niveau supérieur à ce que nous avons vécu jusqu'à présent et il faudra que nous montions la qualité, la précision et l'intensité de notre jeu d'un cran", ajoute Andy Farrell comme pour mettre en garde ses hommes.

Un autre état d'esprit

Il faut dire que l'adversaire néo-zélandais n'a rien d'une victime expiatoire qui s'avance à l'aveugle vers une défaite assurée. Loin de là. Si elle a perdu le premier match de son histoire en phase de poule de la Coupe du monde, elle s'en est servie pour rebondir et revenir à ses fondamentaux avec un jeu plein de vitesse et de percussion. Uruguayens, Namibiens et Italiens, transpercés de tous côtés, ont été les témoins malheureux du courroux néo-zélandais avec 36 essais encaissés. Une attaque redevenue impitoyable sous la houlette de Joe Schmidt pour qui ce match aura une saveur particulière, lui l'ancien sélectionneur de l'Irlande (2013-2019) et le signe qu'il n'est jamais bon de titiller l'orgueil des Blacks.

Or celui-ci a été malmené par ces Irlandais qui les ont dominés quatre fois lors de leurs six derniers matchs, dans des ambiances à chaque fois électrique où les provocations ont fusé. "Nous sommes une équipe totalement différente de celle de juillet 2022", promet Aaron Smith, qui avait débuté les trois tests en Nouvelle-Zélande l'été dernier et été un témoin privilégié de cette première irlandaise aux antipodes. Mais qu'on ne s'y trompe pas le quart de finale qui s'annonce n'aura rien à voir avec ce qui a précédé.

"Ils ont quelque chose à prouver, nous devons être prêts à affronter la meilleure version des Blacks", prévient Conor Murray. Une perspective à laquelle la machine irlandaise est prête à répondre avec son impitoyable précision, au travers de ce rugby millimétré qui colle tant à sa personnalité. "Nous ne voulons pas être les deuxièmes meilleurs mais les premiers", clame Andy Farrell. Quel meilleur moyen de le prouver qu'à cet instant face à l'idole néo-zélandais. "Ce match, c'est tout ou rien", résume Ronan Kelleher. Le match d'une vie pour le peuple vert. "C'est une finale et nous sommes prêts", répond en écho Aaron Smith.

Irlandais et Néo-Zélandais savent ce qui les attend et ce qu'ils ont à faire, reste à savoir qui de l'impressionnante mécanique verte ou de la tempête noire prendra le dessus dans ce duel qui promet d'écrire une page épique de la Coupe du monde sur fond de tensions entre prétendants au titre suprême.

Le second quart de finale de la Coupe du monde 2023 entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande aura lieu à partir de 21h, au Stade de France à Saint-Denis.

Le quart de finale de la Coupe du Monde 2023 entre le XV du Trèfles et les All Blacks, surnom de l'équipe néo-zélandaise, sera diffusée en direct en clair sur TF1.

Le quart de finale de la Coupe du Monde entre l'Irlande de Jonathan Sexton et la Nouvelle-Zélande d'Ardie Savea sera accessible en streaming sur la plateforme MyTF1.

BetClic : Irlande : 1,75 / Nul : 22 / Nouvelle-Zélande : 2,30

Parions Sport : Irlande : 1,75 / Nul : 20 / Nouvelle-Zélande : 2,40

Winamax : Irlande : 1,75 / Nul : 23 / Nouvelle-Zélande : 2,30

Irlande : 1. Porter, 2. Sheehan, 3. Furlong – 4. Beirne, 5. Henderson – 6. O'Mahony, 7. Van der Flier, 8. Doris – 9. Gibson-Park, 10. Sexton (cap.) – 11. Lowe, 12. Aki, 13. Ringrose, 14. Hansen – 15. Keenan.

Nouvelle-Zélande : 1. De Groot, 2. Taylor, 3. Lomax – 4. Retallick, 5. S. Barrett – 6. Frizell, 7. Cane (cap.), 8. Savea – 9. Smith, 10. Mo'unga – 11. Fainga'Anuku, 12. J. Barrett, 13. Ioane, 14. Jordan – 15. B. Barrett.