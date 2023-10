Angleterre - Fidji : le XV de la Rose rejoint le dernier carré après un succès étriqué, le résumé du match

19:10 - Le résumé du match

L'Angleterre déjoue le piège fidjien et rejoint le dernier carré de cette Coupe du monde de rugby 2023 malgré une partie accrochée (30-24). Le début de match est équilibré mais le XV de la Rose va trouver la faille en premier par l'intermédiaire de Tuilagi qui passe en force (14e). Avant ça, Owen Farell avait transformé une pénalité offrant les trois premiers points à son équipe (11e). Lomani ouvre aussi le compteur de son équipe à la 20e minute mais les Anglais vont inscrire un deuxième essai dans la foulée de cette pénalité transformée. Joe Marchant imite Manu Tuilagi et offre un premier avantage intéressant aux siens. En plus de cet essai, Habosi écope d'un jaune. Paradoxalement, c'est à ce moment là que les Fidjiens vont être les plus forts. Mata marque le premier essai des Océaniens après une superbe feinte de passe (28e). Mais après cet essai, les Flying Fijians vont faillir et se mettent trop souvent à la faute permettant au meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise, Owen Farell, d'alourdir l'addition avant la pause. Le début de deuxième acte est plutôt calme et l'écart finit par s'agrandir toujours sous la houlette de Owen Farell. Mais le sursaut d'orgueil des Flying Fijians va offrir une fin de rencontre absolument folle. Ces derniers inscrivent un deuxième (64e) et un troisième essai (68e) dans la foulée permettant ainsi aux Océaniens de recoller à 24-24. Mais le héros de la soirée, Owen Farell, tape un drop sous les poteaux et surprend les Fidjiens (72e). Il redonne alors trois points d'avance aux Anglais et parachève même le succès des siens à deux minutes du terme avec une pénalité transformée (78e). Malgré une toute dernière offensive des Flying Fijians, ces derniers s'arrêtent à nouveau en quart de finale d'un Mondial. L'Angleterre attend donc désormais son adversaire. La France ou l'Afrique du sud rejoindra les hommes de Steve Borthwick.