Angleterre - Fidji : pronostic, chaine, heure... Les infos du quart de finale

L'Angleterre affronte les Fidji pour une place dans le dernier carré de cette Coupe du monde de rugby 2023. Découvrez toutes les informations de ce troisième quart de finale de la compétition.

L'Angleterre a remporté tous ses matches depuis le début de cette Coupe du monde de rugby 2023 mais ne s'est pas, pour autant, pleinement rassuré avant ce quart de finale suite à un succès étriqué face au Samoa lors du dernier match de la phase de poules (18-17). La dernière confrontation entre les deux équipes n'est pas en faveur du XV de la Rose qui s'était incliné face aux Fidjiens (22-30) juste avant le Mondial. "Cette Coupe du monde pourrait être celle des Anglais", avait alors déclaré le sélectionneur anglais Steve Borthwick après ce revers.

Ce succès acquis contre l'Angleterre avant cette Coupe du monde de rugby 2023 pourrait justement galvanisé des Fidjiens qui n'ont pas vraiment besoin de l'être. En effet, malgré un revers surprise face au Portugal lors du dernier match de poules (23-24), les joueurs de Simon Raiwalui avaient surpris l'Australie (22-15). Ils sont donc pleinement capables de réaliser de beaux exploits et battre le XV de la Rose en serait un immense.

A quelle heure débute le match Angleterre - Fidji ?

Le match Angleterre - Fidji débutera à 17h ce dimanche 15 octobre. Il se déroulera au Stade Vélodrome de Marseille.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Angleterre - Fidji ?

C'est M6 qui diffusera ce troisième quart de finale de la Coupe du monde de rugby 2023 entre l'Angleterre et Fidji. Le Français Mathieu Raynal sera l'arbitre de la rencontre.

Quelle diffusion streaming pour le match Angleterre - Fidji ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre cet Angleterre - Fidji. MyCanal et 6Play retransmettront aussi le match via leur plateforme numérique.

Quelles compositions pour Angleterre - Fidji ?

Le sélectionneur anglais Steve Borthwick a réservé une grosse surprise à l'arrière pour ce Angleterre - Fidji. En effet, Marcus Smith portera le numéro 15 et remplace donc Freddie Steward. Owen Farrell sera aussi de la partie et remplace George Ford. Le XV de départ des Anglais : Smith - May, Marchant, Tuilagi, Daly - Farrell (cap.), Mitchell - Lawes, Earl, T. Curry - Chessum, Itoje - Genge, George, Cole.

Le staff fidjien a décidé de faire 5 changements par rapport au dernier match de poules perdu face au Portugal (23-24). Tevita Ikanivere, Albert Tuisue et Lekima Tagitagivalu sont titulaires tout comme Semi Radradra qui fait son retour. À noter aussi la présence de Ilaisa Droasese à l'arrière. La compo des Flying Fijians : Mawi, Ikanivere, Tagi, Nasilasila, Tuisue, Tagitagivalu, Botia, Mata, Lomani, Botitu, Radradra, Tuisova, Waisea (cap), Habosi, Droasese.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Angleterre - Fidji ?

Sur les sites de paris sportifs, le XV de la Rose est évidemment favori de ce duel face aux Fidji. Sur Betclic, les Anglais sont à 1,35, le nul est à 20 et la victoire fidjienne est à 3,70. Les cotes sont identiques sur Winamax à l'exception du match nul qui est à 25.