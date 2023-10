L'équipe de France entre dans l'histoire après le match contre l'Afrique du Sud en battant un record malgré la défaite

Malgré la défaite, ce match entre la France et l'Afrique du Sud est entré dans l'histoire.

Le coup de froid est inéluctable. La France attendait et croyait dur comme fer au sacre de son équipe de rugby. Antoine Dupont était de retour : rien ne pouvait arrêter les Bleus. Rien, sauf l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, qui a inscrit un petit point de plus que les joueurs de Fabien Galthié. Suffisant pour éliminer l'hôte de ce Mondial. Une rencontre de très haute volée, titanesque même, durant laquelle le numéro 2 et le numéro 3 du classement de la planète rugby se sont rendus coup pour coup. Et d'entrée de jeu, au point de marquer l'histoire.

Ce France – Afrique du Sud a en effet été le théâtre d'un record. Une info de second, voire troisième plan, certes, après l'immense désillusion, mais qui traduit tout de même le niveau de la rencontre. Les Tricolores ont commencé tambours battants, les Boks ont répondu et pris les commandes, les Bleus ont remis la main sur la rencontre… Un chassé-croisé entré dans les annales.

Car en 31 minutes, six essais ont été inscrits : trois par la France (Baille par deux fois -4e, 31e- et Mauvaka -22e-) et trois par l'Afrique du Sud (Arendse -8e-, De Allende -18e-, Kolbe -22e-). Une intensité jamais connue jusqu'ici en Coupe du monde.

Dans l'histoire de la compétition, créée en 1987, aucune opposition n'avait vu autant d'essais être inscrits en si peu de temps lors d'un match de phase finale (quart, demi, petite finale et finale confondus). En 1987, la Nouvelle-Zélande avait planté quatre essais au Pays de Galles dans le même laps de temps, lors de la demi-finale, le précédent record.

Ce d'intensité ne changera rie à l'issue de la rencontre et la France doit se résoudre à quitter la Coupe du monde de rugby. Une compétition qui, lors des quarts de finale, n'a pas déçu par le niveau proposé.