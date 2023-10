Pourquoi il n'y avait pas en-avant volontaire d'Etzebeth ?

À la septième minute de ce France - Afrique du Sud, l'en-avant du troisième ligne a fait copieusement réagir la toile.

Il y a eu plusieurs tournants dans ce France - Afrique du Sud et ce geste d'Eban Etzebeth, troisième ligne de l'Afrique du Sud en était clairement un. Alors que nous jouons la 7e minute de jeu et que les Bleus mènent 7-0, le Springbok a intercepté une passe de Penaud vers Ramos à quelques mètres de sa ligne d'en-but d'une main tendue, provoquant une terrible bronca du public ne comprenant pas la non sanction de l'arbitre Ben O'Keeffe.

Si à vitesse réelle il est difficile de juger, avec un arrêt sur image, on constate que le géant troisième ligne tente de rabattre le ballon dans son camp et l'a fait retomber derrière lui. Ben O'Keeffe a donc laissé le jeu continuer, permettant aux Springboks d'égaliser dans la foulée.