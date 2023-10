Kolbe avait-il le droit de contrer la transformation de Ramos ? Ce que dit le règlement

Action marquante de ce quart de finale entre la France et l'Afrique du Sud, le contre de Cheslin Kolbe fait beaucoup parler.

La transformation passée, peut être que le XV de France serait encore en lice dans cette Coupe du monde de rugby. Défait d'un petit point par l'Afrique du Sud, la France et Thomas Ramos vont certainement ressasser cette transformation contrée de l'ancien joueur de Toulon et Toulouse à la 23e minute de jeu.

Mais en avait-il le droit ? Techniquement, oui, cela fait parti du règlement de World Rugby. Ce dernier stipule que " tous les joueurs de l'équipe adverse doivent se replier en arrière de leur ligne de but et ne doivent pas la franchir avant que le botteur commence sa course ou amorce son coup de pied. Quand le botteur commence sa course ou amorce son coup de pied, les joueurs de l'équipe adverse peuvent charger ou sauter pour essayer d'empêcher la réussite du but. "

Problème, comme on le voit sur les images, Thomas Ramos a-t-il vraiment déclenché sa course d'élan au moment du départ de Cheslin Kolbe ? Pas évident d'affirmer ou d'infirmer ce propos. En zone mixte, Thomas Ramos a expliqué que ça ne lui était jamais arrivé. "Sachant que c'est ma routine habituelle, je n'ai pas l'impression d'être très près de la ligne des 22, explique-t-il. Il faudra que je revoie les images. Au moment où je tape, je sens qu'il est sur moi. Ça ne m'était jamais arrivé.

Kolbe : "Heureusement que l'arbitre n'a pas décortiqué les images"

"J'ai jailli et fait de mon mieux pour essayer de lui mettre la pression, explique lui Cheslin Kolbe. J'ai joué avec et contre lui pendant six ans, je connais sa manière de taper et ça m'a aidé. " Mais s'attendait-il à voir l'arbitre vidéo décortiquer son geste ? " J'espérais que non, sourit-il. Il ne l'a pas fait heureusement, enfin pas heureusement. Car s'il l'avait fait, j'étais du bon côté de la ligne.