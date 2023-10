Ben O'Keeffe s'est exprimé et espère échanger avec le XV de France ! La vidéo

L'arbitre international a pris la parole à travers une télévision néo zélandaise.

Une prise de parole rare. L'arbitre du quart de finale entre la France et l'Afrique du Sud est revenu dans une interview pour Newshub, une télévision de son pays, la Nouvelle-Zélande, sur les polémiques liées à son arbitrage qui a peut être couté l'élimination aux Bleus selon certains commentaires d'après match. Alors qu'il a été désigné comme arbitre central pour la demi-finale entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud le samedi 21 octobre, Ben O'Keeffe a probablement voulu mettre un terme à tous les commentaires autour de lui.

S'il admet que les arbitres ne sont pas "parfaits" et que des erreurs peuvent être commises, il espère pouvoir échanger avec les Bleus rapidement. "C'est une évidemment une période très émouvante (pour les Français), a déclaré O'Keeffe, quand on lui demande s'il a fait un retour avec le XV de France. J'essaie juste de respecter ça et de leur laisser du temps. Les joueurs et les entraîneurs vont dire des choses, que vous gagniez ou perdiez. Je sais que nous ne sommes jamais parfaits en tant qu'arbitres, vous faites certainement des erreurs dans le jeu. Les joueurs ont le droit de commenter ça après le match. Je suis sûr que tout va bien. Nous avons fait mon débriefing (avec ses assistants et la direction arbitrale de World Rugby) et nous allons essayer d'en reparler (avec les Français) et de remettre les choses sur de bons rails. Mais je comprends leur sentiment après un grand match comme celui-là.