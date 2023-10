Nouvelle-Zélande - Afrique du sud - EN DIRECT : une finale de Coupe du monde pour l'histoire

Après près de deux mois de compétition, la Coupe du monde de rugby 2023 va rendre son verdict ce samedi 28 octobre avec l'affiche entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du sud.

En direct

20:00 - Devenir les plus grands de tous les temps ? L'équipe qui l'emportera demain soir sera la première à remporter quatre Coupes du Monde. De quoi être considérée comme la meilleure nation de rugby de l'histoire ? Daan Human, l'entraîneur de la mêlée des Springboks, s'est exprimé sur la question : "La Coupe du Monde de Rugby n’a lieu que tous les quatre ans, on n’est champion que le soir où on la remporte. Le lendemain, on commence déjà à préparer la suivante. En aucun cas, je n’affirmerai que ça fait de nous la meilleure équipe de tous les temps, mais je serai très fier d’en remporter une quatrième."

18:00 - La compo de l'Afrique du Sud Jacques Nienaber et Rassie Erasmus, respectivement entraîneur et directeur du rugby, ont fait des choix forts. Faf De Klerk et Handré Pollard sont titularisés en charnière, tandis que Cobus Reinach et Mannie Libbok, titulaires en demi-finales, sortent du XV et même de la feuille de match. Les deux entrants, qui ont renversé le match contre l'Angleterre en seconde période, ont gagné leur place. Le staff des Springboks a opté pour un banc en 7-1, avec Willy Le Roux comme seul trois-quarts sur le banc. Bongi Mbonambi, accusé de racisme par Tom Curry, a été blanchi par World Rugby et sera bien titulaire. XV de l'Afrique du Sud : Willemse - Arendse, Kriel, De Allende, Kolbe - Pollard, De Klerk - Du Toit, Vermeulen, Kolisi (cap.) - Mostert, Etzebeth - Malherbe, Mbonambi, Kitshoff. Les remplaçants : Fourie, Nche, Nyakane, Kleyn, Snyman, Smith, Wiese, Le Roux.

16:00 - La compo de la Nouvelle-Zélande Presque pas de changement chez les All Blacks par rapport au XV qui a battu l'Argentine en demi-finale (44-6). Seul Brodie Retallick prend la place de Sam Whitelock, qui s'installe sur le banc, en deuxième ligne. Nepo Laulala, pilier droit du Stade Toulousain, prend aussi place parmi les remplaçants à la place de Fletcher Newell. XV de la Nouvelle-Zélande : B. Barrett – Jordan, Ioane, J. Barrett, Tele’a, – Mo’unga, Smith – Cane (c), Savea, Frizell – S. Barrett, Retallick – Lomax, Taylor, De Groot. Remplaçants : Taukei’aho, Williams, Laulala, Whitelock, Papali’i, Christie, McKenzie, Lienert-Brown.

14:00 - Un match pour l'Histoire La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud comptent 3 titres mondiaux chacune, et sont déjà les nations les plus titrées. L'équipe qui l'emportera ce soir deviendra la seule nation en tête du palmarès de la Coupe du Monde. L'Afrique du Sud est invaincue en finale de Mondial, tandis que la Nouvelle-Zélande a déjà perdu en 1995 contre les Springboks. La rencontre s'était achevée sur le score de 9-9, avant des prolongations où Joel Stransky a offert le sacre aux Sud-Africains grâce à un drop victorieux à la 94e minute.