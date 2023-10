Toulouse - Bordeaux-Bègles : diffusion TV, compos... Les infos du choc du Top 14 !

Après la Coupe du monde de rugby, le Top 14 reprend avec un choc en clôture de la quatrième journée entre le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles. Diffusion TV, compos, découvrez toutes les informations sur cette affiche de gala.

Quel choc pour cette reprise du Top 14 ! Après la Coupe du monde 2023 de rugby qui s'est terminée ce samedi soir par le sacre sud-africain, le championnat de France reprend ses droits ce dimanche pour la quatrième journée où le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles s'affrontent en clôture. Pour cette reprise, Toulouse évoluera avec des jokers Coupe du monde (Searle, Faasalele, Franks) et des jeunes en devenir (Costes, Graou, T. Ntamack, Brennan, Cramont) même si quatre mondialistes seront présents sur le banc : Peato Mauvaka, Richie Arnold, Pita Ahki et Ange Capuozzo alors qu'Emmanuel Meafou ne figure pas dans la liste des 23. Du côté de l'UBB, pas de surprises non plus où les nombreux internationaux tricolores (Damian Penaud, Matthieu Jalibert, Maxime Luca, Louis Bielle-Biarrey et Yoram Moefana) seront absents. Seul Silipi Falatea sera présent pour cette rencontre qu'il débutera comme remplaçant.

À quelle heure débute Toulouse - Bordeaux-Bègles ?

Le coup d'envoi du choc du Top 14 opposant Toulouse à Bordeaux-Bègles est prévu dimanche 29 octobre à 21h05 au Stade Ernest-Wallon de Toulouse (France). La rencontre sera arbitrée par Adrien Marbot. Il sera assisté par Christian Coussan, Benoît Rousselet et Jean-Luc Rebollal à la vidéo.

Sur quelle chaîne regarder Toulouse - Bordeaux-Bègles ?

Détenteur des droits TV du Top 14, Canal+ diffusera l'affiche entre le Stade Toulousain et Bordeaux-Bègles.

Si vous souhaitez regarder le match de gala de la quatrième journée de Top 14 entre le Stade Toulousain et l'UBB sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions du Stade Toulousain et de Bordeaux-Bègles ?

Toulouse : Lebel - Tauzin, Costes, Guitoune, A. Retière - Searle, Graou - T. Ntamack, Roumat, Placines (cap.) - Faasalele, Brennan - Franks, Cramont, Neti.

Bordeaux-Bègles : Ducuing - Buros, Depoortere, Tapuai, Uberti - Garcia, Abadie - Diaby, Tatafu, Bochaton - Coleman, Jolmes - Sadie, Maynadier, Poirot (cap.).

