Pau - Toulouse : heure, chaîne, compos... toutes les infos du match

En clôture de la 5e journée du Top 14, au stade du Hameau, Pau, équipe en forme de ce début de saison, reçoit Toulouse, le champion de France en titre. Plusieurs Mondialistes seront sur la pelouse.

Il y a des chocs attendus, et d'autres, que l'on peut dire de circonstances. En ce dimanche 5 novembre, Pau, leader avant le début de cette 5e journée de Top 14, reçoit Toulouse, privé d'une grande partie de ses internationaux encore en vacances. En cas de succès, les Béarnais reprendraient leur trône en lieu et place du Racing 92.

Auprès du service communication de la Section Paloise, Dan Robson a livré son sentiment avant ce Pau - Toulouse. "Ce type de rencontre amène forcément un peu plus d'excitation. On peut difficilement faire mieux. C'est une superbe opportunité pour voir où nous en sommes vraiment. L'intensité devrait être un cran au-dessus au regard de la qualité en face. Ce sera tout sauf un match facile, mais nous sommes impatients."

De l'impatience, Ugo Mola n'en fait pas preuve avec ses internationaux français, qui ont été encore laissés, pour la plupart, au repos pour ce déplacement dans le Béarn. "Nous essayons d'être une sorte de bulle, permettant de les ressourcer. Il faut qu'ils prennent du plaisir, qu'ils s'éclatent et qu'ils retrouvent de la fraîcheur mentale. Chacun a vécu un Mondial différent. Peato Mauvaka avait besoin de vite revenir, Thomas Ramos passe son temps à taper à mon bureau pour savoir s'il peut s'entraîner... Et il y en a d'autres qui sont partis bronzer au soleil. Chacun se régénère comme il le souhaite. On doit écouter, être patient, et surtout ne pas trop leur en demander."

Dans le cadre de cette 5e journée de championnat, le Top 14 offre un choc inattendu : Pau - Toulouse. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h05.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Pau - Toulouse. Ce duel sera diffusé par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal +.

Pour suivre Pau - Toulouse en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal +.

Le XV de départ de Pau : 15. Maddocks ; 14. Laporte, 13. Gailleton, 12. Manu, 11. Attissogbe ; 10. Simmonds, 9. Robson ; 7. Hewat, 8. L. Whitelock (cap.), 6. Tagitagivalu ; 5. Capelli, 4. Auradou ; 3. Tokolahi, 2. Rey, 1. Gigena.

Le XV de départ de Toulouse : 15. Jaminet ; 14. Capuozzo, 13. Barassi, 12. Ahki, 11. Bituniyata ; 10. Germain, 9. Graou ; 7. T. Ntamack, 8. Roumat, 6. Castro-Ferreira ; 5. Fa'asalele, 4. Arnold ; 3. Franks, 2. Mauvaka (cap.), 1. Ainu'u.