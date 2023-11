Stade français - Racing 92 : compos, chaîne, pronostic... Les infos du derby francilien !

Le Stade français reçoit le Racing 92 ce samedi 18 novembre à 15h dans un choc de haut de tableau pour un derby qui s'annonce bouillant. Cette rencontre compte pour la 7e journée du Top 14.

Le Stade français aborde ce derby en tête du Top 14. Les Parisiens n'ont perdu qu'une seule fois depuis le début de la saison mais sont, pour le moment, imperturbables lorsqu'ils évoluent à domicile. Les hommes de Laurent Labit et Karim Ghezal restent sur deux succès à plus de 30 points inscrits et s'apprêtent à affronter leur meilleur ennemi avec beaucoup de confiance. "C'est toujours un match très excitant pour tout le monde", a déclaré le capitaine parisien Paul Gabrillagues.

En face, le Racing produit également un très bon début de saison avec 19 points en poche et une possibilité de passer devant leurs adversaires du jour. Malgré tout, les Racingmen restent sur un revers sur la pelouse de Toulon lors de la précédente journée (26-31). Ils pourront, en revanche, s'appuyer sur leur succès sur la pelouse du Stade français lors des quarts de finale du Top 14 (33-20). Il s'agit de la dernière confrontation directe entre les deux rivaux. "Quand tu aimes le Racing, le match contre le Stade français, c'est un truc à part", a avoué Juan Imhoff.

A quelle heure débute le match Stade français - Racing 92 ?

Le match Stade français - Racing 92 débutera à 15h ce samedi 18 novembre. Il se déroulera au stade Jean Bouin de Paris.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Stade français - Racing 92 ?

C'est Canal+Sport qui diffusera cette rencontre de la 7e journée du Top 14 entre le Stade français et le Racing 92. L'arbitre central de la partie sera Pierre Brousset.

Quelle diffusion streaming pour le match Stade français - Racing 92 ?

La seule diffusion streaming qui sera disponible pour suivre ce Stade français - Racing 92 sera sur la plateforme digitale de Canal+, MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir regarder la rencontre.

Quelles compositions pour Stade français - Racing 92 ?

Les entraineurs du Stade français ont procédé à dix changements par rapport à l'équipe qui s'est imposé face au LOU lors de la dernière journée. Le XV de départ des Parisiens : 5. Hamdaoui ; 14. Laloi, 13. Marchant, 12. Ward, 11. Etien ; 10. Segonds, 9. Kockott ; 7. Briatte, 8. Macalou, 6. Halaifonua ; 5. Van der Mescht, 4. Gabrillagues (cap.) ; 3. P. Alo-Emile, 2. Ivaldi, 1. Abramishvili.

Pour le Racing 92, Cameron Woki sera positionné en deuxième ligne comme ce fut le cas lors de la Coupe du monde de rugby 2023 avec les Bleus. Le XV de départ des Racingmen : 15. Taofifenua; 14. Habosi, 13. Fickou, 12. Chavancy (cap.), 11. Imhoff ; 10. Tedder, 9. Le Garrec ; 7. Baudonne, 8. Joseph, 6. Lauret ; 5. Palu, 4. Woki ; 3. Laclayat, 2. Narisia, 1. Kolingar.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Stade français - Racing 92 ?

Sur les sites de paris sportifs, les Parisiens sont les favoris de ce derby. Sur Betclic, ils sont à 1,45, le nul est à 20 et la victoire du Racing 92 est à 2,70. Sur Winamax, le Stade français est à 1,42, le nul est à 21 et la victoire des Racingmen est à 2,85.