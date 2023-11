Stade français - Racing 92 : les Racingmen surprennent les Parisiens dans un début de rencontre brouillon, le match en live

L'arbitre de ce Stade français - Racing 92 a du travail depuis le début de cette rencontre et doit beaucoup intervenir suite aux fautes des uns et des autres. Pour rappel, les conditions de jeu sont difficiles.

14:14 - Un choc de haut de tableau

Ce Stade français - Racing 92 est un classique du Top 14 et un derby toujours chaud. Il l'est d'autant plus ce samedi car les deux équipes jouent le haut du tableau. En effet, les Parisiens sont leaders avant cette 7e journée alors que les Racingmen sont troisièmes et pourraient passer devant leurs adversaires du jour.