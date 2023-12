Stade Français - Stade Toulousain : compos, pronos... toutes les infos du Classico

En clôture de la 9e journée de Top 14, ce dimanche, le Stade Toulousain, champion de France en titre, se déplace au Stade Français Paris.

Malgré les années, un Classico reste un Classico. Affiche phare du début du siècle, ce Stade Français Paris – Stade Toulousain sent toujours la poudre. Au classement, les deux équipes sont dans les places qualificatives pour les phases finales.

Cette semaine a été difficile du côté du Stade Français Paris. Le club de la capitale reste sur deux revers de rang face au Racing 92 (9-13) et à la Section Paloise (30-6). L’après-match face à Pau a été marqué par une virée nocturne et une altercation entre un joueur parisien et un membre de l’encadrement paloise. Ce Stade Français Paris – Toulouse est ainsi marqué du sceau de l’alerte rouge.

Du côté du Stade Toulousain, on voudra mettre à mal la bête noir. La bande à Dupont n’a plus gagné face à leur hôte du soir depuis le 10 janvier 2021 (48-24). Un éternité eu égard au rang tenu par les Haut-Garonnais.

En clôture de la 9e journée de Top 14, le Stade Jean-Bouin accueille un alléchant Stade Français - Stade Toulousain. Le coup d’envoi sera donné à 21h05.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de Top 14, vous aurez un seul et unique choix pour suivre la rencontre Stade Français - Stade Toulousain. Il faudra se brancher sur Canal +.

Pour suivre Stade Français - Stade Toulousain en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à abonnement digital à MyCanal.

La composition des locaux pour ce Stade Français - Stade Toulousain : 15. Barré ; 14. Laloi, 13. Marchant, 12. Ward, 11. Etien ; 10. Segonds, 9. Weber ; 7. Briatte, 8. Hirigoyen, 6. Halaifonua ; 5. Pesenti, 4. Gabrillagues (cap.) ; 3. Gomez Kodela, 2. Ivaldi, 1. Abramishvili.

La composition des visiteurs pour ce Stade Français - Stade Toulousain : 15. Lebel ; 14. Tauzin, 13. Chocobares, 12. Ahki, 11. A. Retière ; 10. Ramos (cap.), 9. Graou ; 7. Cros, 8. Roumat, 6. Placines ; 5. Flament, 4. Arnold ; 3. Aldegheri, 2. Cramont, 1. Baille.