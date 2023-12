Ulster - Racing 92 : chaîne, horaire... les infos du match

En cette 2e journée de Champions Cup, le Racing 92 se déplace, à Belfast, sur la pelouse de l'Ulster. La bande à Stuart Lancaster est dans l'obligation de gagner.

Il ne s'agirait pas de tendre l'autre joue. Défait dans sa Paris La Défense Arena face aux Harlequins, au terme d'un choc spectaculaire (28-31), le Racing 92 a commencé de la plus mauvaise des façons son chemin vers une possible première étoile. Depuis plus saisons, le président Jacky Lorenzetti a priorisé la Champions Cup au détriment du Top 14. Alors, il n'est pas l'heure de décevoir le boss des Ciel et Blanc.

Face à la presse, Stuart Lancaster, coach anglais passé par le Leinster, a présenté les qualités de l'Ulster, qui a lourdement chuté face à Bath (37-14) : "J'y ai gagné quelques fois, j'y ai aussi perdu quelques fois. Ce n'est jamais un match facile là-bas. Je m'attends à ce que ce soit encore le cas. C'est une équipe très fière, qui a une très forte identité. Ses supporters sont des gens passionnés. Ils ont signé de nombreux succès en Europe. Ils sont très motivés. Ils sont très forts sur les fondamentaux. Il faut que de notre côté, on soit meilleurs là-dessus, qu'on soit plus cohérents et costauds en conquête, en défense et dans nos attitudes au contact."

Antoine Gibert, l'ouvreur et maître à jouer du Racing 92, a quant à lui tonné avant ce Ulster - Racing 92 : "Ce choc arrive au bon moment pour retrouver la confiance que l'on avait en début de saison. Il ne faut pas tout voir en noir. Ce match en Irlande, dans le froid avec du vent, c'est parfait pour retrouver de la confiance en défense."

Dans le cadre de la 2e journée, la Champions Cup offre un choc Ulster - Racing 92. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h050

Comme c’est parfois le cas en Champions Cup, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Ulster - Racing 92. Cette affiche sera diffusée par beIN Sports. Vous devrez donc vous brancher sur beIN Sports 1.

Pour suivre Ulster - Racing 92 en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sports Connect ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports 1.

Le XV de départ de l'Ulster : 15. Lowry ; 14. Baloucoune, 13. Hume, 12. McCloskey, 11. Stockdale ; 10. Burns, 9. Cooney ; 7. Timoney, 8. Rea, 6. Ewers ; 5. Henderson (cap.), 4. O'Connor ; 3. O'Toole, 2. Herring, 1. Kitshoff.

Le XV de départ du Racing 92 : 15. Spring ; 14. Arundell, 13. Fickou (cap.), 12. Chavancy, 11. Imhoff ; 10. Gibert, 9. Le Garrec ; 7. Kolisi, 8. Lauret, 6. Woki ; 5. Rowlands, 4. Chouzenoux ; 3. Nyakane, 2. Tarrit, 1. Kolingar.