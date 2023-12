Harlequins - Toulouse : horaire, chaîne, compos... les infos du match

Dans le choc du groupe 2, le Stade Toulousain défie au Twickenham Stoop de Londres les Harlequins. Le vainqueur prendra la tête de sa poule.

Il y a de quoi saliver de bonheur au moment d'analyser ce Harlequins - Toulouse. Pour la 2e journée de la Champions Cup, les deux équipes, qui ont gagné leur première rencontre avec le bonus offensif, ont pris rendez-vous au Twickenham Stoop. La donnée est simple : le vainqueur prendra les commandes de la poule.

Face à la presse, Antoine Dupont, qui essuie beaucoup de critiques depuis son retour de la coupe du Monde, a analysé les forces des Harlequins. "Pour gagner, il nous faudra un certain niveau de jeu et une consistance tout au long de la rencontre, c'est certain, quand on voit leur match contre le Racing 92 (succès 28-31, NDLR) et même dans leur championnat depuis quelque temps. Offensivement, c'est une équipe très dangereuse, avec beaucoup d'atouts, partout sur le terrain. Ils ont un style de jeu qu'ils maîtrisent à merveille. On est conscient de la tâche qui nous incombe pour aller récupérer un succès là-bas. Il nous faudra monter notre niveau de jeu dans tous les secteurs, globalement."

Pour ce premier rendez-vous capital dans la quête d'une nouvelle étoile, Toulouse a connu des gros coups durs avec les blessures de Flament (orteil) et Retière (cuisse). Fataliste, Ugo Mola n'a pas voulu tirer la sonnette d'alarme. "Ce sont nos problématiques, mais celles de tous les clubs rencontrés dans les moments clés, notamment en hiver avec pas mal de pépins et de blessures. On a notre lot de retours et de départs, c'est la vie d'un club, qui est toujours un peu compliquée

Dans le cadre de cette 2e journée de la phase de poules, la Champions Cup offre un choc Harlequins - Toulouse. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 16h15.

Comme c’est le cas pour certains affiches de Champions Cup, vous aurez le choix de la chaîne pour voir ce Harlequins - Toulouse. Cette affiche sera diffusée par beIN Sports et France Télévisions. Vous devrez donc vous brancher sur beIN Sports 1 ou France 2.

Pour suivre Harlequins - Toulouse en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez également deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sports Connect pour rejoindre beIN Sports 1. Sinon, il faut suffit de vous créer un compte, gratuitement, sur la plateforme france.tv. Vous aurez ainsi un accès à France 2.

Le XV de départ des Harlequins : 15. Green ; 14. David, 13. Joseph, 12. Esterhuizen, 11. Murley ; 10. Smith, 9. Porter ; 7. Evans, 8. Dombrandt, 6. Chisholm ; 5. Lamb, 4. Launchbury ; 3. Collier, 2. Walker, 1. Marler. I Remplaçants : 16. Jibulu, 17. Baxter, 18. Lewis, 19. Herbst, 20. Cunningham-South, 21. Care, 22. Evans, 23. Beard.

Le XV de départ de Toulouse : 15. Kinghorn ; 14. Delibes, 13. Barassi, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. Ramos, 9. Dupont (cap.) ; 7. Jelonch, 8. Roumat, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Arnold ; 3. Laulala, 2. Mauvaka, 1. Baille. I Remplaçants : 16. Cramont, 17. Neti, 18. Ainu'u, 19.Fa'asalele, 20. Placines, 21. Germain, 22. Costes, 23. Chocobares.