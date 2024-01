Côte d'Ivoire - Nigéria : horaire, chaîne, compos... Les infos du match

Pour la 2e journée de la phase de poules de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire, pays hôte de la compétition, défie le Nigéria à Abidjan.

Les Éléphants sont déjà de retour. Après avoir écarté facilement la Guinée-Bissau (2-0), samedi dernier, la bande à Seko Fofana a déjà l'occasion de se qualifier face au Nigéria. Elle reste sur une impressionnante série de 9 rencontres sans défaite. Il faut remonter au 17 juin 2023 pour retrouver la trace d'un accroc, face à la Zambie (3-0). La confiance est donc au summum pour les joueurs de Jean-Louis Gasset.

C'est tout l'inverse pour le Nigéria. Les partenaires d'Osimhen ont été tenus en échec par la Guinée Équatoriale (1-1), pour leur entrée en lice dans cette CAN 2023. Ils n'ont plus connu le succès depuis quatre matchs (trois nuls et une défaite contre la Guinée). Pour conserver leur destin entre leurs mains et voir le prochain tour, les Super Aigles doivent absolument gagner.

Dans le cadre de cette 2e journée de la phase de poules, la CAN offre un choc Côte d'Ivoire - Nigéria. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 18h00.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la CAN 2023, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Côte d'Ivoire - Nigéria. Cette affiche sera diffusée par beIN Sports. Vous devrez donc vous brancher sur beIN Sports 1.

Pour suivre Côte d'Ivoire - Nigéria en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN SPORTS CONNECT ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports 1.

La composition probable des Éléphants pour ce Côte d'Ivoire - Nigéria : Y.Fofana - Konan, Ndicka, Diomandé, Singo - S.Fofana, Sangaré, Kessié - Bamba, Krasso, Boga.

La composition probable des Super Aigles pour ce Côte d'Ivoire - Nigéria : Nwabili - Zaidu, Ajayi, Troost-Ekong, Aina - Lookman, Iwobi, Onyeka, Yusuf, Simon - Osimhen.