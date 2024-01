Liste Galthié : absents, surprises... Quel groupe face à l'Irlande ?

Fabien Galthié va dévoiler ce mercredi 16 janvier la première liste post Coupe du monde du XV de France.

On avait quitté les Bleus il y a quelques mois sur une défaite en quart de finale de la Coupe du monde de rugby face à l'Afrique du Sud. Trois mois plus tard, le XV de France est de retour pour le tournoi des 6 Nations 2024. Pour leur retour à la compétition, les Bleus affronteront l'Irlande le 2 février prochain au Stade Vélodrome de Marseille. Un choc qui se fera sans Antoine Dupont puisque le capitaine du XV de France a décidé de mettre de côté la sélection pour pouvoir participer aux JO de Paris 2024 avec l'équipe de rugby à 7. Mais Antoine Dupont ne sera pas le seul absent chez les Bleus, on fait le point

Des forfaits en cascade

Lors de la dernière journée de la Coupe d'Europe de rugby, Pierre Bourgarit s'est de nouveau blessé à l'épaule, lui qui faisait son retour sur les terrains ce week-end. Dorian Aldegheri est de son côté très incertain. Le pilier a céder sa place à la mi-temps lors du match face à l'Ulster et est blessé au niveau de la rotule. Sorti sur commotion, Jonathan Danty doit passer son examen HIA 3 pour valider ou non sa présence dans le groupe. En revanche, Thibaud Flament, touché au pied, est forfait, tout comme Jean Baptiste Gros, Sipili Falatea, Baptiste Serin, Dylan Crétin et Romain Ntamack, sur le chemin du retour.

Quels petits nouveaux ?

Le premier ne fait guère de doute. Emmanuel Meafou, deuxième ligne de Toulouse, sera bien présent dans le groupe de Fabien Galthié, lui qui n'a pas pu participer à la Coupe du monde en raison de problèmes administratifs, lui l'Australien de naissance. Posolo Tuilagi devrait également faire son apparition dans le groupe de Fabien Galthié. Le Catalan de seulement 19 ans, Samoan de naissance, est éligible selon le vice président de la FFR malgré l'absence de passeport. Avec le forfait de Flament, plusieurs noms circulent comme Gabrillagues, Lavault. À l'arrière, Léo Barré, révélation du Stade Français postule pour une place chez les Bleus tout comme Romain Buros, arrière de Bordeaux, tous les deux pourraient prendre la place d'un Melvyn Jaminet plus vraiment au niveau en club. L'UBB pourrait également voir Nicolas Depoortere être appelé afin de compléter cette fameuse "Patrouille de France" dont on parle depuis plusieurs semaines dans le sud ouest. Matthis Lebel, très en forme avec le Stade toulousain postule aussi à l'aile à la place de Gabin Villière.

Le groupe probable

Piliers

Baille, Wardi, S. Taofifenua ou Priso ; Aldegheri, Atonio, Laclayat.

Talonneurs

Marchand, Mauvaka, Barlot ou Baubigny.

Deuxième ligne

Meafou, R. Taofifenua, Woki, Gabrillagues ou Lavault.

Troisième ligne

Alldritt, Cros, Jelonch, Ollivon, Macalou, Boudehent ou Tanga.

Demis de mêlée

Couilloud, Le Garrec, Lucu.

Demis d'ouverture

Hastoy, Jalibert.

Centres

Danty, Fickou, Moefana, Gailleton ou Depoortere.

Ailiers

Bielle-Biarrey, Penaud, Villière ou Lebel.

Arrières

Jaminet, Ramos, Buros ou Barré.