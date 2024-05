Coupe d'Europe de rugby : quelle date pour la finale Toulouse - Leinster ?

Le Stade Toulousain s'est qualifié pour une nouvelle finale européenne et affrontera l'ogre du Leinster.

Le Stade Toulousain l'a fait ! Dans un match très animé offensivement, les Toulousains se sont imposés face aux Anglais des Harlequins 38-26 dimanche 5 mai et retrouvent la finale de la Coupe d'Europe de rugby le 25 mai prochain. Dans un rugby champagne grâce notamment à un excellent Antoine Dupont ou encore François Cros, élu homme du match comme lors des demi-finales, le Stade Toulousain s'est offert le droit d'affronter les Irlandais du Leinster, vainqueur un peu plus tôt dans le week-end des Anglais de Northampton sur le score de 20 à 17, pour une finale de rêve.

"Bravo aux joueurs, j'ai un groupe incroyable, qui va jouer une cinquième finale en quatre ans (toutes compétitions confondues). Il fallait passer ce cap des demi-finales dans cette compétition. Cette génération a les moyens de faire beaucoup. Maintenant, on va aller défier notre ogre, une équipe qu'on a du mal à battre (le Leinster) mais on ne les a jamais joués à ce niveau-là et apparemment on est difficile à battre en finale. (Sourire.)" a lancé Ugo Mola après la rencontre. "Le Leinster en finale ? C'est une belle affiche, on l'avait cochée depuis un moment, on reste sur deux défaites en demi-finales, lourdes et frustrantes, contre eux. Mais d'abord, on va bien récupérer, repasser au Top 14. Tout le monde aura envie d'y être, évidemment" a de son côté expliqué Romain Ntamack après la rencontre.