Gambie - Cameroun : horaire, chaîne, compos... Les infos du match

Pour la dernière journée du groupe C, le Cameroun doit absolument s'imposer face à la Gambie, au stade de la Paix de Bouaké. Les Lions Indomptables sont proches de l'élimination dans cette CAN 2023.

Un succès ou la porte. Auteur d'un piteux début de CAN 2023 (nul face à la Guinée, défaite face au Sénégal), le Cameroun se retrouve dos au mur pour ce dernier match du groupe C. Pour espérer rallier le prochain tour, les partenaires d'Onana ont besoin d'un succès dans ce Gambie - Cameroun et d'un revers de la Guinée aux dépens du Sénégal.

Avant ce Gambie - Cameroun, le sélectionneur Rigobert Song s'est montré serein. "C'est un match très important et nous sommes conscients qu'il faut absolument les trois points pour espérer passer au second tour. Je ne panique pas, je ne stresse pas, j'écoute et je comprends les critiques. Je suis posé, je garde ma lucidité et je sais ce qu'il faut faire. Je reste concentré sur le match et je pense qu'on va passer. Je suis convaincu que les Camerounais seront fiers." La Gambie, malgré ses deux revers, peut encore espérer finir parmi les meilleurs 3es de groupe.

Dans le cadre de cette 3e journée de la phase de poules, la CAN 2023 offre une affiche : Gambie - Cameroun. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 18h00.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de cette CAN 2023, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Gambie - Cameroun. Cette affiche sera diffusée par beIN SPORTS. Vous devrez donc vous brancher sur beIN SPORTS 2.

Pour suivre Gambie - Cameroun en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN SPORTS CONNECT ce qui vous permettra de rejoindre beIN SPORTS 2.

La composition probable de la Gambie : Gaye – Janko, Gomez, Colley, Touray – Manneh, Marr, Darboe – Fadera, Barrow – Sowe.

La composition probable du Cameroun : Onana – Yongwa, Wooh, Moukoudi, Castelletto – Anguissa, Kemen, Ntcham – Koudou, Ekambi, Magri.