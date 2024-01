Bielle-Biarrey absent, Mauvaka titulaire, la compo de France - Irlande

La composition du XV de France pour le premier match du Tournoi des 6 Nations a été dévoilée ce mercredi 31 janvier par Fabien Galthié.

Fabien Galthié a dévoilé sa première composition post Coupe du monde pour le coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations, ce vendredi 2 février face à l'Irlande. Au Stade Vélodrome de Marseille, le staff de l'équipe de France a fait plusieurs choix importants avec la présence de Mauvaka au poste de talonneur malgré le retour de Marchand ou encore la présence de Moefana à l'aile en lieu et place de Bielle-Biarrey. Pour Mauvaka, Fabien Galthié a justifié ce choix. "Peato a été très performant pendant la Coupe du monde, il a été en capacité de prendre le relais de Julien en que titulaire. Peato est en grande forme, Julien revient, il a été opéré du genou, il commence à enchaîner les matchs, il est en capacité de porter le maillot. Il est finisseur, ce qui est pour moi la responsabilité suprême: conclure le match."

Concrètement, ce nouveau XV de France, reste tout de même dans la continuité avec seulement quelques ajustements. "On a gardé une trame essentielle qui fait que l'équipe performe, on a conservé ce qui fait la force de l'équipe. Dans les changements majeurs, les hommes. Ce qui a changé sur la méthode, ce sont des petits détails sur la défense, l'attaque, le contenu de la journée avec Nicolas Jeanjean avec une vision plus pointue pour faire en sorte qu'on soit mieux préparé" a expliqué Fabien Galthié.

La compo des Bleus contre l'Irlande: Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Moefana - (o) Jalibert, (m) Lucu - Ollivon, Alldritt (cap), Cros - Willemse, Gabrillagues - Atonio, Mauvaka, Baille.

Remplaçants: Marchand, Wardi, Aldegheri, Woki, R. Taofifenua, Boudehent, Le Garrec, Bielle-Biarrey.