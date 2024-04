Leinster - La Rochelle : l'exploit du triplé stoppé par les Irlandais du Leinster ?

Choc en quarts de finale de la Champions Cup. Les doubles tenants du titre rochelais se déplacent à l'Aviva Stadium pour affronter le Leinster. Les Irlandais ont l'occasion de priver le Stade Rochelais d'un nouveau triplé français, après Toulon.

Affiche de gala ce samedi à l'Aviva Stadium de Dublin ! Le Leinster reçoit le double tenant du titre de la Champions Cup à 18h30, le Stade Rochelais. Un choc entre deux prétendants à la victoire finale, où les plus grandes stars du rugby européen vont s'affronter.

La Rochelle en quête d'un triplé

Doubles tenants du titre, les Rochelais visent le triplé cette année en Champions Cup. Face au Leinster, Uini Atonio se déplacent en Irlande face à l'une des meilleures équipes du rugby européen. En cas de succès aujourd'hui, Grégory Alldritt et ses coéquipiers retrouveraient une nouvelle fois, le dernier carré de la compétition. Ils feraient alors un grand pas vers une troisième finale de rang, synonyme de potentiel triplé, une performance réalisée pour la dernière fois par un autre club français, Toulon de 2013 à 2015. "Pour le moment, personne ne parle de triplé, tout le monde est focalisé sur ce quart. On ne peut de toute manière pas commencer à penser au triplé quand une équipe comme le Leinster est sur votre route", a déclaré le pilier Uini Atonio à nos confrères de Rugbyrama. Pour ce choc, Ronan O'Gara ne pourra compter sur le retour de Brice Dulin, touché au ménisque la semaine passée contre les Stormers, lors des huitièmes de finale : "Son genou peut être bloqué à n'importe quel moment, en mettant un 6-2 sur le banc tu ne peux pas avoir un joueur comme ça proche du terrain", a souligné le coach rochelais. Dillyn Leyds évoluera à l'arrière, tandis que Teddy Thomas, forfait la semaine dernière, est titulaire sur l'aile droite. Jonathan Danty et UJ Seuteni feront à nouveau la paire, alors que Tawera Kerr-Barlow et Antoine Hastoy constitueront la charnière.

Le Leinster face à sa bête noire

Un quart de finale aux airs de retrouvailles. Cette année, les deux équipes se sont affrontées lors de la première journée de poules. Au stade Marcel-Deflandre, les Irlandais l'avaient emporté 9-16. Avant cette rencontre, La Rochelle avait remporté les trois premières confrontations : deux en finale (2023 et 2022) et une en demi-finale (2021). L'un des hommes forts des Jaunes et Noir, Grégory Alldritt est revenu sur cet historique face au club du Leinster à nos confrères de Rugbyrama : "À chaque fois, ça a été des matchs énormes, mythiques face au Leinster. Nous avons marqué l'histoire du club face à eux. […] Ce n'est pas qu'on ne les aime pas mais on se rencontre souvent en phases finales et, du coup, c'est eux ou nous. Il n'y a pas la place pour les deux clubs. Cette fois, il y en a un qui ira en demie et l'autre qui rentrera à la maison tête baissée."

À quelle heure débute Leinster - La Rochelle ?

Le coup d'envoi du quart de finale de Champions Cup opposant Leinster à La Rochelle est prévu samedi 13 avril à 18h30 à l'Aviva Stadium de Dublin (Irlande). L'Anglais Karl Dickson sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Leinster - La Rochelle ?

Détenteur des droits TV de la Champions Cup, BeIn Sports 1 diffusera l'affiche entre Leinster et La Rochelle.

Comment suivre Leinster - La Rochelle en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc des quarts de finale de la Champions Cup entre les Irlandais du Leinster et les Rochelais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les compositions de Leinster - La Rochelle ?

Leinster : 15. Keenan ; 14. Larmour, 13. Henshaw, 12. Osborne, 11. Lowe ; 10. Byrne, 9. Gibson-Park ; 7. Connors, 8. Doris (cap.), 6. Baird ; 5. Jenkins, 4. McCarthy ; 3. Furlong, 2. Sheehan, 1. Porter.

La Rochelle : 15. Leyds ; 14. Thomas, 13. Seuteni, 12. Danty, 11. Nowell ; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Botia, 8. Alldritt (cap.), 6. Cancoriet ; 5. Skelton, 4. Dillane ; 3. Atonio, 2. Latu, 1. Penverne.

