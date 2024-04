Toulon - Toulouse : le choc de Top 14 délocalisé dans "le plus beau stade de France"

Affiche de gala au programme de la 21e journée de Top 14. Le RC Toulon reçoit le Stade Toulousain dans un choc entre deux prétendants à la phase finale. Pour l'occasion, la rencontre a été délocalisée au Stade Vélodrome de Marseille.

Affiche de gala ce samedi 20 avril lors de la 21e journée de Top 14 entre le Rugby club toulonnais et le Stade Toulousain. Pour l'occasion, le choc a été délocalisé au Stade Vélodrome de Marseille. En quelques semaines, c'est la deuxième fois que les Toulousains font l'objet d'une délocalisation après le Matmut Atlantique de Bordeaux. Ce qui fait le bonheur de l'international français, Thibaud Flament : "Ce sont des matchs que l'on adore jouer. Ce sont des souvenirs qui restent durant toute notre carrière surtout au Vélodrome, où il y a toujours une grosse ambiance. Tu entends le stade vibrer, tu sens la ferveur du public, c'est le plus beau stade de France pour moi."

Un Stade Toulousain remanié

Après la qualification pour les demi-finales de Champions Cup dimanche dernier, place au Top 14 pour le Stade Toulousain. Pour cette rencontre face au RCT, Ugo Mola sera privé d'Antoine Dupont, reparti pour un tournoi de rugby à 7, tandis que Cyril Baille, Peato Mauvaka, François Cros, Matthis Lebel et Juan Cruz Mallia sont en vacances. Romain Ntamack, Dorian Aldegheri, Blair Kinghorn, Richie Arnold et Pita Ahki sont laissés au repos, alors que Pierre-Louis Barassi, Ange Capuozzo, Anthony Jelonch, Alban Placines sont toujours à l'infirmerie. L'entraîneur toulousain pourra néanmoins compter sur Thomas Ramos, Julien Marchand et Thibaud Flament, titulaires. Emmanuel Meafou, Jack Willis, Paul Costes et Alexandre Roumat débuteront sur le banc. Deuxième du Top 14 derrière le Stade Français, le Stade Toulousain restera à la seconde place du championnat, en cas de défaite.

Retrouvailles pour Jaminet

Vainqueur de trois matchs lors des trois dernières rencontres disputées, les Toulonnais sont un véritable prétendent à la phase finale et la victoire en fin de saison le 28 juin, au Stade Vélodrome en finale du Top 14. Pour cette affiche face à Toulouse, ce sera du classique dans la composition pour le Rugby club toulonnais. Arrivé il y a quelques semaines en provenance de Montpellier, Paolo Garbisi sera titulaire ce soir aux côtés de Baptiste Serin pour composer la charnière. Ce sera les premières retrouvailles pour Melvyn Jaminet depuis son départ de Toulouse, après la Coupe du monde de rugby. Lors de la 10e journée, le directeur de rugby de Toulon, Pierre Mignoni, avait estimé préférable de ne pas faire jouer l'arrière.

À quelle heure débute Toulon - Toulouse ?

Le coup d'envoi du match de la 21e journée de Top 14 opposant le RCT au Stade Toulousain est prévu samedi 20 avril à 21h05 au Stade Vélodrome de Marseille (France). Ludovic Cayre sera l'arbitre de cette rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Toulon - Toulouse ?

Détenteur des droits TV du Top 14, Canal+ diffusera le choc entre les Toulonnais et les Toulousains.

Comment suivre Toulon - Toulouse en streaming ?

Si vous souhaitez regarder l'affiche de gala entre Toulon et Toulouse sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quels sont les compositions de Toulon - Toulouse ?

Toulon : 15. Jaminet; 14. Tuicuvu, 13. Fainga'anuku, 12. Paia'aua, 11. Villière; 10. Garbisi, 9. Serin; 7. Abadie, 8. Ollivon, 6. Du Preez; 5. Alainu'uese, 4. Ribbans; 3. Gigashvili, 2. Baubigny (cap.), 1. Priso.

Toulouse : 15. Ramos; 14. Delibes, 13. Guitoune, 12. Chocobares, 11. Tauzin; 10. Germain, 9. Graou; 7. Brennan, 8. Castro-Ferreira, 6. Flament; 5. Fa'asalele, 4. Vergé; 3. Ainu'u, 2. Marchand (cap.), 1. Neti.

Quels sont les pronostics de Toulon - Toulouse ?