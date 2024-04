Toulouse - Racing : heure, chaîne TV... Les infos du match

Ce samedi 27 avril le Stade toulousain reçoit le Racing 92 pour le compte de la 22e journée de Top 14.

Après le huitième de finale de Champions Cup remporté par le Stade Toulousain il y a un peu plus de trois semaines (31-7), Le Racing 92 et Toulouse se retrouvent ce samedi 27 avril en Top 14, pour le compte de la 22e journée. Si Toulouse, actuel deuxième du championnat, est favori à domicile pour le club parisien, l'équipe menée par Antoine Dupont et Romain Ntamack est la seule formation française à être encore engagée sur les tableaux nationaux et européens. Son entraineur Ugo Mola va donc devoir dans les prochaines semaines composer avec cette contrainte et veiller au repos de ses joueurs cadres afin de réussir l'objectif, à savoir remporter le Top 14 et la Champions Cup. Il peut compter pour cela sur un effectif pléthorique, et une expérience dans le domaine. Le Stade vise ainsi un doublé qu'il n'a réalisé qu'en 2021 et en 1996. Il pourra compter pour cela sur sa force à domicile en championnat. Toulouse est en effet la dernière équipe encore invaincue sur son terrain du Top 14, et compte bien le rester. "L'idée, c'est de rester invincibles le plus longtemps possible chez nous" explique François Cros.

En face, le Racing voit pour ce match de championnat le retour de plusieurs joueurs importants, et notamment de son demi de mêlée international Nolan Le Garrec. En cas de victoire en terre occitane, le Racing se rapprocherait de ses adversaires au classement, et pourrait toujours croire à une qualification directe en demi finale.

A quelle heure à lieu le match Stade toulousain - Racing 92 ?

L'affiche de Champions Cup entre le Stade toulousain et le Racing 92 se tiendra samedi 27 avril 2024 à 15h, au stade Ernest Wallon de Toulouse.

Où est diffusé la rencontre ?

La rencontre Stade Toulousain - Racing 92 est diffusée en direct sur Canal Plus.