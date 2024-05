Antoine Dupont laisse tomber l'équipe de rugby à 7 pour un autre challenge

L'équipe de France de rugby à 7 arrive à un moment crucial de sa préparation avant les JO de Paris, avec une tournée en Asie. Mais Antoine Dupont manque à l'appel...

L'équipe de France de rugby à 7 poursuit sa préparation pour les JO de Paris 2024 ce week-end. Les hommes de Jérôme Daret sont à Singapour, pour la septième étape du World Sevens Series. Un nouveau tournoi clé face aux meilleures nations mondiales, l'avant dernier avant le retour en France et le début des Jeux. Mais aussi cruciale soit-elle, cette nouvelle étape se fera sans Antoine Dupont, la star du rugby français, qui a préféré sécher cette répétition générale. Après une troisième place prometteuse à Vancouver, puis une superbe médaille d'or décrochée avec l'équipe de France lors du tournoi de Los Angeles en mars, Dupont a en effet choisi de se retirer de cette équipe de rugby à 7.

L'histoire d'amour a pourtant tout d'un conte de fées pour l'instant : le demi de mêlée de 27 ans, qui sa fait une pause avec le XV de France lors du Tournoi des 6 nations pour préparer ses JO avec l'équipe de rugby à 7, avait grandement contribué au succès de l'équipe française en Californie, avec quelques raids spectaculaires et des essais décisifs. Celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde a néanmoins manqué le tournoi de Hong Kong dans la foulée, début avril. Tournoi lors duquel les Bleus se sont inclinés en finale face aux Néo-Zélandais (7-10). Il n'est donc pas du tout au rendez-vous pour cette tournée en Asie.

Antoine Dupont avec les Bleus à Vancouver. © Phamai Techaphan//SIPA (publiée le 03/05/2024)

Qu'à cela ne tienne, cela n'empêche visiblement pas les Bleus de performer. Pour leur entrée en lice à Singapour, les hommes de Jérôme Daret ont facilement disposé des Samoa avec une victoire 17 à 0. Impeccables en défense, les Français, qui comptent aussi l'Espagne et l'Afrique du Sud dans leur poule, ont d'abord été bloqués dans leurs offensives, avec un seul essai en première période, mais ont à dérouler en seconde période. Et Dupont n'est visiblement pas le seul atout de cette équipe. Les deux champions du monde U20 l'été dernier, Andy Timo et Esteban Capilla, se sont particulièrement illustrés. L'absence de la star française n'a en tout cas pas semblé perturber ses coéquipiers. "On est une équipe, un groupe soudé", soulignait le capitaine Paulin Riva en avril. "Chacun apporte son expérience et son potentiel."

Antoine Dupont, lui, a été happé par d'autres impératifs et notamment ses échéances avec son club, le Stade Toulousain, dès la mi-mars. Après Bordeaux-Bègles et Pau, deux adversaires coriaces en Top 14, Dupont va jouer un rôle déterminant dans la campagne de Toulouse en Champions Cup. Le Stade Toulousain, seul club français encore en lice dans cette compétition, compte sur lui pour surmonter les Harlequins ce dimanche (16h), lors des demi-finales. Une victoire permettrait aux rouges et noirs de se rapprocher d'un sixième titre européen, consolidant ainsi la position du club comme le plus titré de cette compétition.

Les Bleus, eux, sont actuellement quatrièmes au classement mondial derrière l'Argentine, l'Irlande et les Fidji. Ce qui les assure de participer au tournoi de Madrid, du 31 mai au 2 juin, ultime compétition avant les JO. S'imposer à Madrid, "ça serait donner un gros coup sur la tête de nos adversaires et arriver avec de la confiance aux JO", assurait déjà Paulin Riva il y a peu. Et cette fois, enfin, Antoine Dupont aura rejoint l'équipe de France à 7 pour de bon. Un minimum pour une équipe qui vise rien de moins que l'or olympique cet été.