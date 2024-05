Stade Toulousain - Harlequins : Dupont au sommet... le résumé du match

17:48 - Toulouse bat les Harlequins (38-26) et rejoint la finale de la Champions Cup

Porté par Antoine Dupont, auteur d'un doublé, Toulouse avait fait le plus dur à la pause. La première période a été équilibrée jusqu'à la demi-heure de jeu. Lebel avait frappé le premier grâce à une touche volée de Flament (5-0, 5e). Smith avait répondu et conclu un gros travail de ses avants (5-7, 15e). Toulouse a repris l'avantage par l'intermédiaire de Mauvaka, au terme d'un maul porté (12-7, 17e). Avec la même combinaison, Evans s'est vengé (12-12, 25e). Sur le renvoi, Flament s'est servi dans les bras de Cunningham-South (17-12, 28e). Et Antoine Dupont a tiré le bouquet final de cette première période : au soutien de deux actions, le demi de mêlée a marqué deux essais dans un pur style d'avant (33e et 37e, 31-12).

Au retour des vestiaires, les Harlequins ont relancé la partie. Grâce à une double sautée de Smith, Murley, malgré le retour de Kinghorn, a plongé en coin (31-19, 47e). Sur un nouveau ballon de relance, Smith et Murley ont semé la zizanie. Grâce à une course tranchante et à une passe à hauteur de Care, Green a marqué sous les poteaux (31-26, 53e). En infériorité numérique à la suite du carton jaune reçu par Walker, les Quins ont fini par lâcher sur une animation au centre du terrain. Avec deux passes dans le dos de Ntamack et Ahki, Mallia, en bout d'aile, a été décalé par Kinghorn (38-26, 70e). Le 25 mai prochain, au Tottenham Hotspur Stadium, pour sa 8e finale de Champions Cup, Toulouse sera face au Leinster.