Stade Toulousain - Harlequins : un problème touche Ugo Mola

En demi-finale de la Champions Cup, le Stade Toulousain reçoit, au Stadium Municipal, les Harlequins en ce dimanche 5 mai.

Comme on se retrouve. Présents dans le même groupe lors de la phase de poules, le Stade Toulousain et les Harlequins ont pris rendez-vous, au Stadium Municipal, pour se disputer une place en finale de la Champions Cup. En décembre dernier, les champions de France en titre avaient fait exploser la bande à Marcus Smith au Twickenham Stoop (19-47). Auteurs d'une campagne européenne parfaite, les coéquipiers d'Antoine Dupont devront tout de même se méfier des Londoniens, emmenés par la star Marcus Smith. Ces derniers ont, à la surprise générale, pris le dessus sur l'Union Bordeaux-Bègles, à Chaban-Delmas, lors du tour précédent au terme d'une partie exceptionnelle (41-42). Cette année, les Quins sont même invaincus dans l'Hexagone puisqu'ils ont battu, à la Paris Défense Arena, le Racing 92 (28-31).

Pour contredire le dicton du jamais deux sans trois, et briser le rêver des Quins de jouer une finale quasiment à domicile au Tottenham Hotspur Stadium de Londres, Ugo Mola peut quasiment compter sur toutes ses forces. Avec une abondance de bien sur certains postes, comme à l'arrière, le manager du Stade Toulousain a même été contraint de reléguer Thomas Ramos sur le banc des remplaçants. Ces dernières semaines, l'Écossais Blair Kinghorn a profité de la blessure de l'international français pour rayonner dans le triangle des arrières. Face à la presse, l'entraîneur des Rouge et Noir a expliqué son choix : "Vous imaginez bien que les compositions d'équipe ne sont pas faites à la volée. Il y a ce qui nous motive toujours et qui est peut-être l'élément numéro 1, c'est la performance du moment. Quand vous avez la chance de pouvoir entraîner autant de joueurs de qualité, vous avez aussi la responsabilité de récompenser la performance. C'est le premier point. En deux, il y a l'adversaire. Et trois, il y a la caractéristique de l'adversaire qui marque beaucoup de points, notamment de la 60e à la 80e minute et qui, en Coupe d'Europe, a fait basculer les matchs de son côté à ce moment-là.

Dans le cadre des demi-finales, la Champions Cup offre un choc Stade Toulousain - Harlequins. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 16h00.

Comme c’est le cas pour certaines les affiches de Champions Cup, vous aurez le choix pour voir ce Stade Toulousain - Harlequins. Cette demi-finale sera diffusée par France 2 et beIN Sports 1.

Pour suivre Stade Toulousain - Harlequins en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN SPORTS CONNECT ou de vous inscrire gratuitement à la plateforme france.tv.

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Kinghorn ; 14. Mallia, 13. Costes, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Cros, 8. Roumat, 6. Willis ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Mauvaka, 1. Baille.

Le XV de départ des Harlequins : 15. Green ; 14. Lynagh, 13. Beard, 12. Esterhuizen, 11. Murley ; 10. Smith, 9. Care ; 7. Dombrandt, 8. Cunningham-South, 6. Evans ; 5. Lewies (cap.), 4. Herbst ; 3. Collier, 2. Walker, 1. Marler.