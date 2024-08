Affaire Auradou - Jégou : le viol "démontré"...l'innocence des joueurs aussi ?

Inculpés pour "viol aggravé" après des faits s'étant déroulés en marge de la tournée du XV de France en Amérique du sud, Hugo Auradou et Oscar Jégou vont s'exprimer pour la première fois devant la justice ce 8 août.

Les deux joueurs de l'équipe de France de rugby, Hugo Auradou et Oscar Jégou, doivent être entendus pour la première fois par la justice argentine ce jeudi 8 août au tribunal de Mendoza. Accusés de "viol aggravé", leur avocat a affirmé ce 6 août que "l'innocence des deux joueurs a été démontrée".

"Nos clients vont répondre à toutes les questions du parquet, de l'accusation et de la défense avec les bras ouverts, lance-t-il. Nous n'avons rien à cacher", a défendu Rafael Cúneo Libarona, l'avocat des deux joueurs. "Ils vont revenir à la vie normale très bientôt. Tôt ou tard, ils représenteront à nouveau leur pays. Ils sont très tristes et très énervés car ils prennent conscience de l'injustice qu'ils vivent", a-t-il poursuivi après une audience de la plaignante. Selon lui, il y aurait des "contradictions notoires" dans le témoignage de la femme âgée de 39 ans, dont l'identité n'est pas connue. Elle n'aurait notamment "pas voulu donner son téléphone à la justice pour pouvoir déchiffrer ce qu'il s'est passé".

Dans le même temps, la plaignante reste sur ses positions. "Quand on analyse tout ça en détail, l'unique stratégie des avocats des accusés est de mentir, semer des doutes", a affirmé son frère, interrogé par Le Parisien. Il existe selon lui "des éléments démontrant qu'il y a eu un acte non consenti, un viol, à commencer par la quantité de lésions (quinze) constatées par le médecin légiste le jour du dépôt de plainte. Elle a dit non. Les preuves sont flagrantes. Nous avons peur que la justice ne soit pas rendue, que des pressions politiques influencent le procureur en charge de l'affaire (Darío Nora), qui a pourtant la réputation d'être dur", a-t-il affirmé.

En droit argentin, les violences sexuelles peuvent caractériser des faits allant de l'agression sexuelle au viol aggravé, qui pourraient être passibles de 20 ans de prison. L'avocat des joueurs, a pour sa part demandé une assignation à résidence, faisant valoir qu'"il n'y a pas de danger de fuite". Une audience de "mise en détention provisoire" doit avoir lieu ce lundi 12 août. Le parquet pourrait demander leur placement en détention provisoire ou leur remise en liberté durant tout le temps de l'enquête. Un juge devrait par la suite rendre une décision.

Des faits qui auraient eu lieu samedi

Le temps de la défense est donc arrivé et ce ne sera pas facile. Accusés d'agression sexuelle sur une femme dans la nuit du samedi 6 juillet 2024, à Mendoza, en marge de la tournée sud-américaine du XV de France et après une large victoire contre l'Argentine, Hugo Auradou et Oscar Jégou sont dans la tourmente. Arrêtés à Buenos Aires d'où l'équipe devait s'envoler pour l'Uruguay en vue d'une nouvelle confrontation, les deux jeunes joueurs (20 ans et 21 ans) sont désormais inculpés pour "viol aggravé", soit une des inculpations les plus sérieuses qui pouvaient les attendre.

Hugo Auradou et Oscar Jégou ont dû faire face au récit public de l'avocate de la plaignante, qui a été dévoilé dans la presse. Et ce dernier est particulièrement accablant. La victime aurait subi une "violence terrible", selon Natacha Romano, qui s'est exprimée mercredi 10 juillet auprès de l'AFP. "La violence basée sur le genre est extrêmement grave, la dégradation est extrême (…). La violence ici a été terrible", déclare-t-elle.

Le récit

"Il s'agirait d'un abus sexuel gravement atroce, avec rapport sexuel, avec la participation de deux personnes, avec violence, pour les deux", indique toujours l'avocate. Elle précise le déroulé des faits présumés, indiquant que sa cliente est rentrée à l'hôtel avec l'un des joueurs, "identifié comme Hugo". "Il l'attrape immédiatement, la jette sur le lit, commence à la déshabiller et se met à la frapper sauvagement d'un coup de poing, dont l'hématome est visible sur le visage de la victime. Il l'étouffe, au point qu'elle a l'impression de se sentir partir", poursuit-elle.

L'avocate affirme qu'Oscar Jegou, arrivé une heure plus tard dans la chambre, a commis "les mêmes actes de violence et d'abus sexuel". "Ensuite, cet individu part prendre un bain, et Hugo continue à se servir d'elle, en lui donnant différents coups. C'est-à-dire qu'elle [a des traces] de morsures, des griffures, des coups sur les seins, les jambes et les côtes marquées dans le dos", détaille l'avocate, qui affirme également que la victime a tenté de s'échapper "au moins cinq fois", en vain.

Une version contestée

"Des témoins l'ont vue sortir [de l'hôtel], les caméras l'ont vue sortir, il n'y a pas de traces de coups, apparemment, selon les enregistrements. Elle prétend avoir été battue, les caméras disent qu'elle ne l'a pas été", explique pour sa part l'avocat des joueurs. Hugo Auradou et Oscar Jégou affirment que la relation était consentie selon ce dernier.

Selon la procureure générale de Mendoza, Daniela Chaler, "la déposition [de la plaignante] était assez longue, complète, détaillée et correspondait, pour l'heure, aux conclusions médico-légales". "Les lésions sont compatibles avec le récit de la victime, mais pas nécessairement exclusivement issues d'une agression sexuelle", a-t-elle ajouté.

De plusieurs mois à plusieurs années de prison ?

En amont de leur inculpation, la procureure avait souligné la gravité des accusations, indiquant que l'abus sexuel aggravé est un délit passible de lourdes peines en Argentine. Selon l'article 119 du code pénal argentin : "Est puni de réclusion ou d'emprisonnement de 6 mois à 4 ans quiconque abuse sexuellement d'une personne […] lorsqu'il y a violence". Une peine qui pourrait s'appliquer aux deux joueurs, compte tenu des faits violents décrits par la plaignante.

Si le cas est plus grave, la peine peut être de 4 à 10 ans d'emprisonnement ou de réclusion "lorsque l'abus, en raison de sa durée ou des circonstances de sa réalisation, aurait constitué une soumission sexuelle gravement indigne pour la victime", comme par exemple si les faits sont réalisés "par deux personnes ou plus". Une peine encore plus lourde de 6 à 15 ans de réclusion peut s'appliquer s'"il y a eu un accès charnel par voie anale, vaginale ou orale ou s'il a été accompli d'autres actes similaires à travers l'introduction d'objets ou de parties du corps". D'autres circonstances aggravantes peuvent également allonger la peine jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.