Affaire Jegou-Auradou : tentative de suicide de la plaignante, joueurs toujours bloqués en Argentine... Où en est l'affaire ?

Accusés de viol, Oscar Jegou et Hugo Auradou espèrent un non-lieu de la justice argentine.

Dans l'affaire impliquant les deux joueurs de l'équipe de France de rugby Hugo Auradou et Oscar Jegou, la demande de non-lieu de la part des deux accusés est reportée. Les événements de ces derniers sont en effet venus bouleverser le cours de l'affaire. Alors que la plaignante ne s'était pas présenté vendredi dernier aux tests psychologiques devant boucler l'enquête, son avocate a annoncé aux médias argentins que sa cliente avait tenté de se suicider vendredi matin. Dans un premier temps, elle avait déclaré que sa cliente "ne se sentait pas en condition", avant de donner plus de détails hier. La plaignante serait actuellement "assistée par les psychiatres de l'hôpital public", selon les propos de son avocate, et "dans un état émotionnel bouleversé." Elle a également indiqué que sa cliente ne pourrait pas être présente à l'audience prévu ce mardi 27 août.

Alors que les avocats d'Hugo Auradou et de Oscar Jegou avaient exprimé leur volonté de déposer une demande de non-lieu dans les plus brefs délais, Me Rafael Cuneo Libarona a indiqué à l'AFP qu'il devait "évaluer la situation", repoussant éventuellement la demande des deux rugbymen français.

Mis en examen par le ministère public de Mendoza (Argentine) pour "viol en réunion", les deux rugbymen français Oscar Jegou et Hugo Auradou comptaient déposer une demande de non-lieu vendredi 23 août. Après avoir été placé en détention provisoire lors de leur arrestation le 8 juillet dernier, puis résidence surveillée, Oscar Jegou et Hugo Auradou avaient été libérés sous caution le 12 août par le procureur en charge de l'enquête, mais ont obligation de rester sur le territoire argentin. Si les deux hommes ont reconnu une relation avec la plaignante, ils réfutent toute accusation de viol et de violences.

Les avocats des deux rugbymen continuent de plaider pour un non-lieu. En effet, les éléments dévoilés notamment dans la presse argentine ces dernières semaines ont semblé nuancer la version de la plaignante. Le dernier en date, le témoignage de la femme qui a partagé le taxi avec la plaignante et Hugo Auradou. L'un des avocats de l'accusé a en effet déclaré que la témoin aurait vu la victime et le rugbymen "s'embrasser durant tout le trajet, en rigolant et souriant, comme un couple normal."

Des messages audios qui remettent en cause la version de la victime ?

Une instruction menée donc dans un climat tendu. Des pièces cruciales apportés au dossier ont fuité dans la presse. Il s'agit des messages audios de la plaignante à une amie dans les heures ayant suivi le supposé viol. Le journal argentin La Nacion a dévoilé le contenu d'un de ces messages : "Tu ne sais pas à quel point ce Français était mignon, le plus grand, le gamin était terrible." Le site argentin Clarin dévoile même des messages beaucoup plus explicites de la part de la plaignante : "J'ai rencontré un rugbyman français. Super grand le mec. Trop beau, trop beau. Je suis rentrée chez moi à 9 heures du matin. À 9 heures ! Je te dois tout, tu m'as encouragée à ne pas rester ici chez moi, toujours la même histoire. Quand je sors, j'en profite. Il m'a éclatée, il m'a éclatée. Il m'a explosée le mec. J'ai des marques sur le dos, la mâchoire."

Rafael Cúneo Libarona, l'avocat des deux joueurs, a affirmé le 6 août que "l'innocence des deux joueurs a été démontrée". Il a demandé leur remise en liberté et se montre confiant quant à leur rapide retour en France. Il estime qu'il y aurait des "contradictions notoires" dans le témoignage de la femme âgée de 39 ans.

De son côté, Natacha Romano, avocate de la plaignante, fustige une "manipulation" et un "acte prémédité" après la diffusion des messages vocaux dans la presse argentine. "Il y a 23 messages vocaux au total et seulement quatre ou cinq ont été divulgués, dans le désordre en étant totalement sortis de leur contexte", a-t-elle déclaré dans un entretien accordé au Parisien. Elle a par ailleurs affirmé que les joueurs n'avaient "jamais pu répondre s'ils avaient demandé à la victime si elle était d'accord ou non".

"Des preuves flagrantes" du viol pour la famille de la victime

Dans le même temps, la plaignante reste sur ses positions. "Quand on analyse tout ça en détail, l'unique stratégie des avocats des accusés est de mentir, semer des doutes", a affirmé son frère, interrogé par Le Parisien. Il existe selon lui "des éléments démontrant qu'il y a eu un acte non consenti, un viol, à commencer par la quantité de lésions (quinze) constatées par le médecin légiste le jour du dépôt de plainte. Elle a dit non. Les preuves sont flagrantes. Nous avons peur que la justice ne soit pas rendue, que des pressions politiques influencent le procureur en charge de l'affaire (Darío Nora), qui a pourtant la réputation d'être dur", a-t-il affirmé.

En droit argentin, les violences sexuelles peuvent caractériser des faits allant de l'agression sexuelle au viol aggravé, qui pourraient être passibles de 20 ans de prison.

Des faits qui auraient eu lieu après un match du XV de France

Accusés d'agression sexuelle sur une femme dans la nuit du samedi 6 juillet 2024, à Mendoza, en marge de la tournée sud-américaine du XV de France et après une large victoire contre l'Argentine, Hugo Auradou et Oscar Jégou avaient été arrêtés à Buenos Aires le 8 juillet, d'où l'équipe devait s'envoler pour l'Uruguay en vue d'une nouvelle confrontation.

"Il l'attrape, la jette, commence à la déshabiller et se met à la frapper"

L'avocate de la plaignante a dévoilé dans la presse le récit de sa cliente. Et ce dernier est particulièrement accablant. La victime aurait subi une "violence terrible", selon Natacha Romano, qui s'est exprimée mercredi 10 juillet auprès de l'AFP. "La violence basée sur le genre est extrêmement grave, la dégradation est extrême (…). La violence ici a été terrible", déclare-t-elle.

"Il s'agirait d'un abus sexuel gravement atroce, avec rapport sexuel, avec la participation de deux personnes, avec violence, pour les deux", indique toujours l'avocate. Elle précise le déroulé des faits présumés, indiquant que sa cliente est rentrée à l'hôtel avec l'un des joueurs, "identifié comme Hugo". "Il l'attrape immédiatement, la jette sur le lit, commence à la déshabiller et se met à la frapper sauvagement d'un coup de poing, dont l'hématome est visible sur le visage de la victime. Il l'étouffe, au point qu'elle a l'impression de se sentir partir", poursuit-elle.

L'avocate affirme qu'Oscar Jegou, arrivé une heure plus tard dans la chambre, a commis "les mêmes actes de violence et d'abus sexuel". "Ensuite, cet individu part prendre un bain, et Hugo continue à se servir d'elle, en lui donnant différents coups. C'est-à-dire qu'elle [a des traces] de morsures, des griffures, des coups sur les seins, les jambes et les côtes marquées dans le dos", détaille l'avocate, qui affirme également que la victime a tenté de s'échapper "au moins cinq fois", en vain.

Une version contestée

"Des témoins l'ont vue sortir [de l'hôtel], les caméras l'ont vue sortir, il n'y a pas de traces de coups, apparemment, selon les enregistrements. Elle prétend avoir été battue, les caméras disent qu'elle ne l'a pas été", explique pour sa part l'avocat des joueurs. Hugo Auradou et Oscar Jégou affirment que la relation était consentie selon ce dernier.

Selon la procureure générale de Mendoza, Daniela Chaler, "la déposition [de la plaignante] était assez longue, complète, détaillée et correspondait, pour l'heure, aux conclusions médico-légales". "Les lésions sont compatibles avec le récit de la victime, mais pas nécessairement exclusivement issues d'une agression sexuelle", a-t-elle ajouté.