Louis Bielle-Biarrey : sa vitesse est phénoménale, à combien est-il flashé ?

Louis Bielle-Biarrey, l'ailier du XV de France a une vitesse phénoménale qui laisse sur place pratiquement tout le monde.

Avec le retour du Tournoi des 6 Nations en ce début d'année 2026, le public du Stade de France et de toutes les nations présentes dans cette compétition, va retrouver son "chouchou", le Français Louis Bielle-Biarrey. L'ailier enchaîne les performances XXL avec son club de Bordeaux Bègles, mais aussi et surtout avec le XV de France. À chaque sortie, le joueur marque les esprits par sa vitesse phénoménale. Il y a quelques années, il avait choqué la concurrence avec un essai stratosphérique face à la Nouvelle Zélande, faisant passer Sevu Reece et Anton Lienert-Brown comme des cadets.

À cette occasion, Louis Bielle Biarrey a été flashé à 34,9 km/h, selon le compte officiel X de France Rugby. Dans le détail, le joueur a lancé son sprint à 50:18 au tableau d'affichage pour aplatir à 50:24. Soit 6 secondes pour parcourir plus de 50 mètres. Pour rappel, Kylian Mbappe avait atteint 36,5 km/h lors de l'Euro 2024, étant le joueur le plus rapide de la compétition. Un chiffre impressionnant qui n'est pas sans conséquence car après la rencontre, le Français a été malade comme il a indiqué pour Midi Olympique. "J'étais très fatigué du match et le cardio était monté dans les tours parce que j'ai enchaîné deux ou trois sprints sur la fin. Ils ont été un peu compliqués à assumer… Et, au moment où l'arbitre a sifflé, toute la pression est retombée. Tout mis bout à bout, je me suis laissé aller et mon estomac a fait des siennes !"