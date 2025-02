Irlande - Angleterre : malmené, le XV du Trèfle renverse de valeureux anglais, le résumé du choc fou

Steve Borthwick procède à de nouveaux changements : Mitchell et Steward sont remplacés par Randall et Smith.

19:16 - Multiples changements

Alors que Ringrose s'est plaint d'une douleur au genou, Aki cède sa place à Henshaw, tandis que Bealham et Prendergast sont remplacés par Clarkson et Crowley. Pour l'Angleterre, Dan et Willis ont respectivement remplacé Cowan-Dickie et Earl.