Irlande - Angleterre : favoris, pourquoi les Irlandais peuvent rentrer dans l'histoire du Tournoi des 6 Nations ?

Vainqueur des deux dernières éditions, le XV du Trèfle débute son Tournoi des 6 Nations ce samedi après-midi avec un choc face à l'Angleterre. À la recherche du triplé, les Irlandais pourraient battre un record historique.

L'Irlande en route pour écrire l'histoire du Tournoi des 6 Nations ? Après avoir remporté les éditions 2024 et 2023, le XV du Trèfle remet son titre en jeu dès ce samedi en affrontant l'Angleterre à l'Aviva Stadium de Dublin. Une affiche prestigieuse entre deux des meilleures nations du rugby mondial. Face à un XV de la Rose qui peut tout perdre dès ce début de tournoi, l'Irlande va débuter sa mission d'aller décrocher le triplé, une performance jamais réalisée dans l'histoire de la prestigieuse compétition : "Il y a une véritable motivation interne pour le faire. C'est quelque chose que nous devons nous assurer de continuer à stimuler en tant qu'entraîneurs", a souligné Simon Easterby. Bien qu'il soit vieillissant, le XV du Trèfle est toujours aussi performant, guidés par plusieurs joueurs d'expérience (groupe de 36 joueurs et 1475 sélections), tels que van der Flier, Gibson-Park, Aki ou encore Keenan et Ryan. À l'image de la domination toulousaine en France, l'Irlande s'appuie largement sur les joueurs du Leinster où 23 hommes ont été sélectionnés.

Un nouveau sélectionneur... ou presque

Pour cette nouvelle édition, l'Irlande a changé de sélectionneur. Alors que le père d'Owen Farrell, Andy Farrell, a été nommé sélectionneur, c'est finalement l'expérimenté Simon Easterby qui sera en charge de la sélection irlandaise. "Je suis très excité par le groupe de joueurs avec lequel nous allons travailler, par les entraîneurs, par la continuité de la sélection, je suppose. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à l'automne, pas beaucoup de changements par rapport aux derniers Six Nations", a déclaré le principal intéressé.

De la nouveauté chez les Anglais

Dans le sillage de leur nouveau capitaine, le seconde ligne Maro Itoje, le XV de la Rose est à la recherche d'un nouveau cycle. Troisièmes l'an dernier, les Anglais veulent créer l'exploit à l'Aviva Stadium et lancer leur Tournoi des 6 Nations avec une victoire de prestige : "Nous avons hâte de relever ce défi face aux favoris de la compétition. Nous savons que ce sera un match difficile contre une équipe qui se connaît bien. Nous devrons travailler sans relâche et maintenir notre discipline du premier au dernier coup de sifflet", a déclaré Steve Borthwick. Pour cela, le sélectionneur a fait dans la nouveauté pour composer son XV : l'ailier des Harlequins Cadan Murley va connaître sa première sélection avec le XV de la Rose. À noter la titularisation en troisième ligne des deux frères de Sale Tom et Ben Curry qui évolueront ensemble en sélection dès le coup d'envoi pour la toute première fois de leurs carrières.

À quelle heure débute Irlande - Angleterre ?

Le coup d'envoi du choc de la première journée du Tournoi des 6 Nations sera donné ce samedi 1er février à 17h45 à l'Aviva Stadium de Dublin (Irlande). La rencontre sera arbitrée par l'expérimenté Néo-Zélandais Ben O'Keeffe.

Sur quelle chaîne regarder Irlande - Angleterre ?

Détenteur des droits TV du tournoi des 6 Nations, France 2 diffusera la prestigieuse affiche entre les XV du Trèfle et de la Rose.

Comment suivre Irlande - Angleterre en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le match des 6 Nations Irlande - Angleterre sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur France.tv.

Quels sont les XV d'Irlande - Angleterre ?

Irlande : 15. Keenan ; 14. Hansen, 13. Ringrose, 12. Aki, 11. Lowe ; 10. Prendergast, 9. Gibson-Park ; 8. Doris, 7. Van der Flier, 6. Baird ; 5. Beirne, 4. Ryan ; 3. Bealham, 2. Kelleher, 1. Porter.

Angleterre : 15. Steward ; 14. Freeman, 13. Lawrence, 12. Slade, 11. Murley ; 10. M. Smith, 9. Mitchell ; 8. Earl, 7. B.Curry, 6. T. Curry ; 5. Martin, 4. Itoje (cap) ; 3. Stuart, 2. Cowan-Dickie, 1. Genge

Quels sont les pronostics d'Irlande - Angleterre ?