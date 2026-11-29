Comment fonctionne le rouge de 20 minutes en rugby ? La règle.

Lors de la finale du Championnat des nations, un joueur sud-africain a écopé d'un rouge pendant 20 minutes, pourquoi ? Voici la règle. Depuis novembre 2024, le Conseil de World Rugby a validé une règle expérimentale mondiale permettant, dans certaines compétitions de l'élite, de remplacer un joueur sanctionné d'un carton rouge de 20 minutes plutôt que de le voir exclu définitivement. La directive publiée en août 2025 vient préciser les modalités concrètes de cette mise en œuvre sur le terrain. Elle liste les différentes options à disposition des officiels de match selon les ressources technologiques et humaines disponibles lors de chaque rencontre. Chaque fédération ou compétition doit choisir, en concertation avec les parties prenantes et avant le début de la saison, l'option la mieux adaptée à ses moyens. Un nouvel acteur fait son apparition dans les textes : le FPRO, Officiel de révision du jeu déloyal, dont le rôle a été intégré à la définition officielle des officiels de match en 2025.

Concrètement, quatre configurations sont envisagées selon le nombre d'officiels désignés, allant de l'équipe complète avec arbitre, deux arbitres assistants, TMO et FPRO, jusqu'à la configuration minimale avec seulement l'arbitre et ses deux assistants. Lorsqu'un FPRO ou un TMO est disponible, un incident jugé limite peut être signalé par un carton jaune accompagné du signal des bras croisés, indiquant qu'il sera examiné hors du terrain pendant les dix minutes d'exclusion temporaire. L'officiel chargé de la révision dispose alors de huit minutes pour visionner les images et recommander à l'arbitre de maintenir le carton jaune ou de le transformer en carton rouge de 20 minutes. Dans tous les cas, ni le FPRO ni le TMO ne peuvent recommander un carton rouge définitif, cette décision restant la prérogative exclusive de l'arbitre sur le terrain pour les actions jugées très dangereuses et intentionnelles.

Dans les matchs où aucun TMO ni FPRO n'est désigné, ou lorsque la technologie disponible ne permet pas un examen hors du terrain, c'est l'équipe arbitrale de trois officiels qui tranche directement, au moment de l'incident. L'arbitre, après consultation de ses arbitres assistants, inflige alors le carton approprié sans passer par une révision différée. Le signal des bras croisés accompagnant un carton rouge indique qu'il s'agit d'une exclusion de 20 minutes avec possibilité de remplacement, tandis que son absence signifie une exclusion définitive. La directive précise également que si deux cartons jaunes successifs entraînent une exclusion, celle-ci prend automatiquement la forme d'un carton rouge de 20 minutes avec remplacement autorisé, sauf si le second incident relève d'un jeu très dangereux et intentionnel. Les officiels doivent dans tous les cas informer clairement les joueurs et les équipes de la nature de la sanction appliquée.

Une fois les 20 minutes de jeu écoulées à partir de l'incident initial, n'importe quel remplaçant disponible, qu'il ait déjà été utilisé ou non selon la règle 3.33, peut entrer sur le terrain pour remplacer le joueur exclu. La directive aborde enfin les conséquences de ces exclusions sur les mêlées non contestées, avec une grille actualisée tenant compte des situations où une équipe, revenue à son effectif complet de 15 joueurs, ne peut toujours pas disputer de mêlées contestées. Ce tableau précise le nombre de joueurs devant être présents sur le terrain dans ces configurations particulières.