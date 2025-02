6 Nations. Ecosse - Irlande : la première place du général en jeu, les infos du choc celtique

Pour clore la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations, l'Ecosse accueille l'Irlande à Murrayfield (16h00). Un choc celtique pour prendre la tête de la compétition.

“Ce match représente un défi de taille face à une équipe d'Ecosse qui a bien entamé son Tournoi", le sélectionneur du XV de la Trèfle Simon Easterby le sait, ce déplacement dans la merveilleuse antre de Murrayfield s'annonce corsée. Les Irlandais se présentent d'ailleurs avec de l'expérience à l'image du retour de O'Mahony en troisième ligne aux côtés de Van der Flier, tandis que Healy, sur le banc, pourrait devenir le joueur irlandais le plus capé de l'histoire du Tournoi en dépassant le record de O'Driscoll (65 sélections). Les double vainqueurs de la compétition ont l’occasion de confirmer leur victoire à domicile face à l’Angleterre lors de la première journée (27-22).

En face, les Ecossais veulent mettre fin à une série noire face aux Irlandais et ces 10 défaites consécutives depuis la dernière victoire remontant à 2017. C'est pourquoi Gregor Townsend reconduit ses hommes forts qui ont brillé face à l'Italie avec notamment Jones au centre, auteur d'un triplé lors de la première journée, et qui pourrait devenir le meilleur marqueur écossais de l'histoire du Tournoi des 6 Nations en cas d'un doublé aujourd'hui. Pour l’une des affiches le plus anciennes du rugby, les deux nations ont une occasion en or de prendre les commandes du Tournoi après la défaite frustrante des Bleus à Twickenham.

A quelle heure se dispute Ecosse - Irlande ?

La rencontre Ecosse - Irlande pour le Tournoi des 6 Nations se jouera à 16h00 au stade Murrayfield d’Edimbourg.

Sur quelle chaîne suivre Ecosse - Irlande ?

Le match Ecosse - Irlande pour le Tournoi des 6 Nations est à suivre sur France 2.

Quelles sont les compositions pour Ecosse - Irlande ?

Pour l’Ecosse. 15. Kinghorn, 14. Graham, 13. Jones, 12. Jordan, 11. Van der Merwe, 10. Russell (C), 9. White, 7. Darge, 8. Dempsey, 6. Fagerson, 5. Gilchrist, 4. Gray, 3. Z. Fagerson, 2. Cherry, 1. Sutherland.

Pour l’Irlande. 15. Keenan ; 14. Hansen, 13. Henshaw, 12. Aki, 11. Lowe ; 10. Prendergast, 9. Gibson-Park ; 7. Van der Flier, 8. Doris (cap), 6. O'Mahony ; 5. Beirne, 4. Ryan ; 3. Bealham, 2. Kelleher, 1. Porter.