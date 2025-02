Top 14. Clermont - Toulouse : Urios pousse un coup de gueule... Compos, Chaîne

En clôture de la 16e journée de Top 14, Clermont accueille, au stade Marcel-Michelin, Toulouse. Le champion de France en titre est privé de nombreux internationaux.

En cette semaine de la Saint-Valentin, le Top 14 a renoué avec un de ses amours en la personne des doublons. En effet, si le Tournoi des 6 Nations a fait relâche, les internationaux français n'ont pas été tous laissés à la disposition des clubs. Formation la plus touchée, Toulouse ne pourra ainsi pas compter sur ses stars habituels à l'instar d'Antoine Dupont, Pierre-Louis Barassi, Cyril Baille, François Cros, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Thomas Ramos ou encore Alexandre Roumat. Le demi d'ouverture Romain Ntamack a quant à lui laissé été au repos à la suite de son exclusion face au pays de Galles.

Pourtant, les Rouge et Noir jouent gros dans ce Clermont - Toulouse. Avec le revers de Bordeaux-Bègles à Bayonne (36-32), la bande à Mola peut reprendre le trône du Top 14 en cas de succès en Auvergne, et tout cela avec des jeunes joueurs formés au club. "C'est un levier de motivation pour l'équipe et même pour le club en général, a avoué Virgile Lacombe. Mais c'est surtout une opportunité pour certains joueurs de se montrer et de peut-être participer aux matchs de phase finale en fin de saison. Gagner ces matchs, ça donne du confort à toute l'équipe. Ça permet de donner du repos aux internationaux qui auront joué des matchs de hauts niveaux."

En face, Clermont reste sur une défaite frustrante du côté de Pau (20-14). Les partenaires de Jauneau sont à la lutte pour une place finale dans les six, et espèrent retrouver le goût des phases finales. Malgré une équipe de Toulouse décimée, Christophe Urios, face à la presse, a mis en garde ses troupes : "On entame un cycle de vérité et ce match contre Toulouse est une sorte de balancier. On s'est bien préparés. La coupure nous a fait du bien. On a rentré des joueurs et nos entraînements sont plus qualitatifs. Par rapport à notre dernier match à Pau, on doit élever nos standards. Les avants doivent retrouver leur domination, les trois-quarts doivent s'améliorer... On le sait ! On est prêts à faire un grand match, on sait qu'à chaque fois qu'on défie Toulouse, ils vont chercher à nous faire douter devant et avec leur défense même sans leurs internationaux. Et puis derrière, il n'y a pas besoin d'en rajouter. On n'a pas le choix, on doit gagner. J'ai rappelé qu'on avait pris cinquante points au match aller. Par contre, on a bien analysé que leur défense était meilleure sans leurs internationaux qu'avec, surtout sur la pression au sol et la qualité des plaquages ! C'est le témoin d'une culture du club, cela veut dire qu'ils savent où mettre le curseur lors de ces périodes sans internationaux. Il y a deux autres domaines où l'absence des internationaux a un impact mais je le garde pour moi (rires). Ce n'est pas un scoop, mais c'est une équipe construite comme cela : l'intensité physique, la défense, le combat. Voilà comment ils seront ce dimanche."

En clôture de la 16e journée, le Top 14 offre un choc Clermont - Toulouse. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h05.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Clermont - Toulouse. Cette affiche sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal +.

Pour suivre Clermont - Toulouse en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal +.

Le XV de probable de Clermont : 15. Newsome ; 14. Delguy, 13. Fouyssac, 12. Tauzin, 11. Raka ; 10. Belleau, 9. Jauneau (cap.) ; 7. Kremer, 8. Lee, 6. Tixeront ; 5. Yato, 4. Ceyte ; 3. Ojovan, 2. Fainga'a, 1. Akhaladze.

Le XV de départ de Toulouse : 15. Mallia ; 14. Delibes, 13. Costes, 12. Chocobares, 11. Lebel ; 10. Delpy, 9. Graou ; 7. Brennan, 8. Jelonch, 6. Willis (cap.) ; 5. Vergé, 4. Arnold ; 3. Aldegheri, 2. Lacombre, 1. Ainu'u.