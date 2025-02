Toulouse - Bayonne : Toulouse implacable se balade face aux Bayonnais, suivez le match en direct

22:22 - 47' - Quatrième essai pour Chocobares (24-6)

Suite à une pénalité Toulousaine, l'Argetin Chocobarès parvient à presser Hannoun et aplatir le cuir dans l'en but adverse. Juan Cruz Mallia transforme l'essai. Ca devient de plus en plus compliqué pour les Bayonnais (24-6)