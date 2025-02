Toulouse - Bayonne : un duel aux saveurs argentines

Le leader Toulouse défie Bayonne lors du choc de la 17ème journée du Top 14. Le Stade Toulousain a une revanche à prendre après sa défaite au match aller face aux Basques.

Le Stade Toulousain, porté par une saison étincelante, a repris les rênes du Top 14 après une victoire magistrale face à Clermont (35-18). Cette ascension, renforcée par la déconvenue de Bordeaux-Bègles contre Bayonne (36-32), installe les Rouge et Noir en position de force avant l'affrontement contre l'Aviron Bayonnais. Un choc au sommet qui s'annonce bien plus qu'une simple joute sportive : une rencontre teintée de complicité transfrontalière, où les liens argentins tissés entre les joueurs ajoutent une dimension humaine à la rivalité.

Chocobares vs Carreras : Amitié et rivalité sur le pré

Santiago Chocobares, de retour après une commotion, incarne cette dualité. Titulaire contre Clermont, le centre toulousain se prépare à croiser la lame de son " meilleur pote ", Mateo Carreras, l'ailier bayonnais. " On s'est écrit dans la semaine, je veux gagner ", confie Chocobares, espiègle. Autour d'eux, Juan Cruz Mallia (Toulouse), Lucas Paulos et Rodrigo Bruni (Bayonne) complètent cette mosaïque de Pumas, transformant le terrain en scène de retrouvailles. " Jouer contre des amis, ça motive ", admet Chocobares, rappelant que l'affrontement reste empreint de respect… mais n'exclut pas quelques provocations amicales.

Le Stade Toulousain affiche une forme éblouissante cette saison, mais reste prenable dans les jours sans à l'image du match aller entre les deux clubs à Bayonne, le 3 novembre où le leader n'a pas existé offensivement (défaite 8-12). Les Basques détiennent donc la clé pour ébranler les champions en titre. En période de doublon, les rotations pourraient déséquilibrer l'échiquier : si Bayonne aligne son XV-type, Toulouse, amoindri par l'absence des nombreux internationaux tricolores, devrait se présenter avec un effectif beaucoup moins expérimenté qu'au match aller. Malgré cela, le Stade Ernest-Wallon, antre des Toulousains, reste un bastion imprenable. Avec quatre défaites en six confrontations récentes, les Rouge et Noir brûlent de rééquilibrer leur bilan. La rencontre s'annonce électrique. Entre suprématie en championnat et fierté personnelle, ce Toulouse-Bayonne promet d'être bien plus qu'un simple match.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre le Stade Toulousain et Bayonne aura lieu ce samedi à 21h05 au stade Ernest Wallon à Toulouse. C'est Jonathan Gasnier qui sera l'arbitre de cette rencontre .

Sur quelle chaîne TV est diffusé Toulouse - Bayonne ?

Cette rencontre de la quinzième journée du Top 14 sera diffusée sur Canal Plus.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner le match Toulouse - Bayonne via l'application MyCanal.

Les compositions de départ

Le XV de départ de Stade Toulousain: 15. Delibes, 14. Epée, 13. Costes, 12. Chocobares, 11. Lebel, 10. Mallia, 9. Graou, 8. Castro Ferreira, 7. Willis (cap), 6. Banos, 5. Vergé, 4. Arnold, 3. Merkler, 2. Cramont, 1. Neti

Le XV de départ de Bayonne: 15. Mosques, 14. Hannoun, 13. Martocq, 12. Mori, 11. Carreras, 10. Segonds, 9. Rouet, 8. Habel Kuefner, 7. Iturria (cap), 6. Capilla, 5. Moon, 4. Marchois, 3. Scholtz, 2. Martin, 1. Bordelai

Les différentes côtes

Malgré plusieurs absents pour cause du Tournoi de Six Nations, le Stade Toulousain demeure favori face à l'Aviron Bayonnais chez les bookmakers



Betclic : Toulouse 1,12 / Nul 28,00 / Bayonne 5,60.

Unibet : Toulouse 1,11 / Nul 26,00 / Bayonne 5,45.

Parions Sports : Toulouse 1,12 / Nul 30,00 / Bayonne 5,50.