Top 14. Toulouse - Vannes : Galthié brise les plans de Mola

Dans la suite de la 18e journée de championnat, ce samedi 29 février, Toulouse accueille, à Ernest-Wallon, le RC Vannes, promu en Top 14.

Toujours sur le trône du Top 14, Toulouse, qui a réalisé le doublé l’an passé (Champions Cup et Top 14), garde ses standards malgré la période des doublons. Alors que le Tournoi des 6 Nations fait relâche ce week-end, Fabien Galthié a tout de même joué un bien mauvais tour à Ugo Mola. En effet, le sélectionneur du XV de France avait le droit de nommer 19 joueurs protégés pour cette 18e journée de Top 14. Sur cette liste, il y figure 10 Toulousains. Une bien mauvaise nouvelle pour les Rouge et Noir.

Le club haut-garonnais s’appuiera une nouvelle fois sur sa jeunesse pour ce Toulouse - Vannes. En conférence de presse, l'ailier Matthis Lebel a évoqué cette situation d'une manière positive. "Quand on entame les doublons, on sait que c'est une belle opportunité de montrer où on en est. Quand tu sors de la période en ayant mis plus de points que tout le monde, tu mets un coup derrière la tête aux autres équipes, même s'il reste des matchs après."

En face, le promu breton s’est relancé dans la course au maintien grâce à deux succès de rang au Racing 92 et face à Montpellier. Lors de cette dernière réception, les Morbihannais ont même validé le point de bonus offensif. Une bouffée d’oxygène qui leur a permis de quitter la place de lanterne rouge du Top 14. "Pour un promu, c'est incroyable de ne pas être mort à cette période de l'année, s'est réjoui Jean-Noël Spitzer. C'est aussi la conséquence de notre travail."

Dans le cadre de cette 18e journée de championnat, le Top 14 offre une affiche déséquilibrée entre Toulouse et Vannes. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 16h30.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Toulouse - Vannes. Cette affiche sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal + Live 4.

Pour suivre Toulouse - Vannes en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal + Live 4.

Le XV de départ de Toulouse : 15. Kinghorn ; 14. Delibes, 13. Chocobares, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. Mallia, 9. Graou ; 7. Willis (cap.), 8. Roumat, 6. Castro-Ferreira ; 5. Vergé, 4. Brennan ; 3. Hawkes, 2. Cramont, 1. Ainu'u.

Le XV de départ de Vannes : 15. Surano ; 14. Camou, 13. Taccola, 12. Boudehent, 11. Rayasi ; 10. Lafage, 9. Ruru ; 7. Gorrissen (cap.), 8. Edwards, 6. Augry ; 5. Metz, 4. Bresler ; 3. Medrano, 2. Béziat, 1. Moukoro.