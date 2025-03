"Ca ne veut pas dire grand-chose..." Antoine Dupont n'est pas content et adresse un petit tacle au XV de France

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont a fait quelques reproches à son équipe...

C'est le grand rendez-vous du Tournoi des 6 Nations 2025. Le XV de France va jouer un match déterminant, ce samedi 8 mars, face à l'Irlande, à Dublin, dans le cadre de la 4e journée de la compétition. Et les Bleus comme le XV du Trèfle jouent gros dans ce choc. Pour les Irlandais invaincus, c'est le grand chelem qui se profile en cas de victoire, puisqu'ils se déplaceront ensuite à Rome, pour un dernier match plus abordable face à l'Italie mi-mars.

Pour le XV de France, battre l'Irlande, après avoir notamment failli d'un point à Londres, permettrait de sauver le tournoi et d'espérer même une victoire finale, avant un finish face à l'Ecosse le 15 mars, au Stade de France. Et Antoine Dupont sait que son équipe est très attendue et doit répondre présente pour enfin récompenser cette génération dorée dont on parle depuis des années.

Une génération dorée qui, malheureusement, ne gagne pas grand chose. Seul vrai résultat et pas des moindres tout de même : le Grand Chelem lors de l'édition 2022 du 6 Nations. Mais depuis, peu de trophées à se mettre sous la dent. Un constat très amer qu'a fait le champion olympique de rugby à 7 lors des JO de Paris 2024.

"Frustrant, c'est toujours le même mot qui revient", lance-t-il. "On a un groupe qui est très ambitieux, conscient de ses qualités, mais aussi conscient que nous n'avons pas les résultats à la hauteur du potentiel de notre groupe. On a faim de gagner mais 80% de victoire quand tu ne gagnes pas de trophée, ça ne veut pas dire grand-chose", a expliqué le capitaine du XV de France à RMC Sport il y a quelques jours.

Après la défaite en quart de finale de la Coupe du monde, en France, face à l'Afrique du Sud et l'échec des 6 Nations en 2024, à la faveur des Irlandais, l'heure est enfin venue de prendre sa revanche et de récompenser la génération Ramos, Ntamack, Penaud, Bielle Biarrey... Et Antoine Dupont a visiblement faim de victoire et veut finir en beauté.

"Ça fait deux ans que j'ai pas joué dans le Tournoi et j'ai l'impression que c'était une éternité", a aussi expliqué la star aux 55 sélections. "La dernière édition pour le groupe a été frustrante, mais celle d'avant, à laquelle j'avais participé, l'avait été aussi", a analysé Antoine Dupont avant donc ce choc décisif face au XV du Trèfle.