Irlande - France : cette ancienne légende du XV de France ne veut pas voir Ntamack sur le terrain

Pour tenter de renverser l'Irlande ce samedi 8 mars, la question de la charnière du XV de France est très débattue.

Le réservoir du XV de France est assez spectaculaire, notamment sur la ligne arrière. Une telle variété offre une certaine aisance au staff de Fabien Galthié, qui peut faire des choix sportifs forts ou compenser les absences dues aux blessures ou suspensions.

C'est d'ailleurs à cause d'une suspension que le demi d'ouverture du Stade Toulousain, Romain Ntamack, a loupé les deux dernières rencontres face à l'Italie et l'Angleterre. Une absence récurrente chez les Bleus depuis deux ans et sa très grave blessure au genou qui l'avait privé de la Coupe du monde.

Mais à cause de cette absence, sa place de titulaire indiscutable s'est un peu effrité depuis plusieurs mois et notamment face à l'émergence au poste de demi d'ouverture de l'arrière Thomas Ramos. Bientôt meilleur marqueur de l'histoire du XV de France, le Français a également les faveurs d'une ancienne légende du XV de France, buteur lui aussi, Dimitri Yachvilli.

"Il va falloir que les cadres prennent le dessus"

"Même si Romain Ntamack s'entraîne, rien ne remplace la compétition et jouer avec ses coéquipiers tous les week-ends", a expliqué l'ancien joueur du BO pour viàMidol. "On connaît la qualité et le talent de ce joueur, il est exceptionnel. Maintenant, je trouve que Dupont – Ramos marche très bien, sachant que c'est un match où il va falloir montrer les dents".

"Il va falloir que les cadres prennent le dessus, parce que c'est dans ces matchs-là qu'on va avoir besoin de notre épine dorsale solide, que les maillons soient très forts. Donc si on me pose la question, je verrais plutôt Dupont – Ramos, à moins que Romain Ntamack ait donné des réponses positives sur son état physique", a tranché le consultant de France Télévisions.