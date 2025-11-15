Comment Galthié a recadré Penaud

Damian Penaud a eu une franche explication avec son sélectionneur il y a quelques mois.

Samedi 8 mars, le XV de France jouait la "finale" du Tournoi des 6 Nations 2025 face à l'Irlande, à Dublin, chez le XV du Trèfle, double tenant du titre. Un match de tous les dangers qui avait marqué le retour de certains cadres, Romain Ntamack et Damian Penaud. L'ailier de Bordeaux Bègles, mis à l'écart durant le Tournoi, avait fait son grand retour en tant que titulaire sur l'aile.

Ce retour avait prouvé une nouvelle fois que les places étaient chères dans le XV de France et que la vérité d'un jour n'est jamais celle du lendemain pour Fabien Gatlhié et le staff des Bleus. Touché par cette mise à l'écart, Damian Penaud avait eu une franche explication avec Fabien Galthié, selon plusieurs médias dont RMC Sport.

1h30 de conversation, images à l'appui

"Depuis que je suis entraîneur, il a toujours été titulaire lorsqu'il était disponible, seulement absent sur blessure ou dans des périodes particulières. On a beaucoup investi sur ce joueur. II compte pour nous, mais il y a des moments où l'on doit faire des choix", avait lancé Fabien Galthié devant les journalistes pour justifier son absence.

Dans le huis clos de Marcoussis, Damian Penaud avait réclamé une discussion franche pour comprendre les reproches qu'on lui faisait après la défaite face à l'Angleterre en février. Les deux hommes s'étaient mis autour d'un ordinateur et l'ancien demi de mêlée a montré à son joueur les actions précises où il était incriminé. Un long entretien qui n'avait pas forcément convaincu le Bordelais, renvoyé dans son club quelques heures plus tard. Mais la rancune ne semblait pas faire parti du tempérament de l'ailier, de retour avec le XV de France dans la peau d'un titulaire cette fois. Depuis cet épisode, l'ailier est de nouveau bien installé dans le XV et a même battu le record de Blanco.