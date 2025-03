Irlande - France : Galthié lance une pique sur l'arbitrage... Compos, Chaîne

En ouverture de la 4e journée du Tournoi des 6 Nations, la France se déplace, en ce samedi 8 mars, à l'Aviva Stadium pour défier l'Irlande.

Après avoir fait relâche, le Tournoi des 6 Nations est bien de retour avec cette 4e journée de compétition. À l'Aviva Stadium de Dublin, ce sont les deux favoris de la compétition qui ont pris rendez-vous. L'Irlande est en pince pour un Grand Chelem après des succès face à l'Angleterre (27-22), l'Écosse (18-32), le pays de Galles (18-27). La bande à Doris reste d'ailleurs sur six victoires de rang, toutes compétitions confondues. Ils sont logiquement favoris de ce grand rendez-vous, mais l'équipe de France a des éléments à faire-valoir.

Les Bleus peuvent en effet compter sur plusieurs retours avec Romain Ntamack (suspendu depuis plusieurs semaines) et Emmanuel Meafou (victime d'un souci à un poumon). L'ouvreur sera titulaire, le deuxième ligne a été placé sur le banc des remplaçants. Une nouvelle fois, Fabien Galthié a décidé de prendre des risques en plaçant sept avants chez les finisseurs pour un seul arrière (Lucu). "C'est vrai que ce match est particulier, a admis Fabien Galthié. Il a un enjeu particulier. C'est ce qu'on voulait, ce que l'on souhaite vivre. Et revivre. C'est le plus important. Et tout ça, face à la meilleure nation européenne depuis trois ou quatre ans, une équipe de très haut niveau qui jouera à domicile. Depuis 2020, elle a disputé 31 matchs chez elle, elle en a gagné 29 et perdu deux face à la France en 2021 et face à la Nouvelle-Zélande en novembre dernier. C'est une équipe qui maîtrise son rugby, qui a un niveau incroyable. Une équipe intelligente. Le défi est immense, passionnant, mais c'est ce que l'on recherche." Dans la suite de son propos, l'ancien demi de mêlée a évoqué, d'une manière surprenante, l'arbitrage. "On a besoin d'équité sur et en dehors du terrain. Partout dans notre univers. C'est un aspect qui est clef dans les matchs de ce niveau. Mais ne comptez pas sur moi pour commenter les décisions qui seront prises lors du match. Je préfère bien travailler avant le match avec le corps arbitral, ce que l'on fait très bien. Mais, parfois, les décisions donnent la clé du match. C'est pour ça qu'il faut une grande performance sur ces décisions." De quoi mettre un semblant de pression.

Dans le cadre de cette 4e journée, le Tournoi des 6 Nations offre un choc cinq étoiles : Irlande - France. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 15h15. L'arbitre australien Angus Gardner sera aux commandes.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Tournoi des 6 Nations, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Irlande - France. Cette affiche sera diffusée par France Télévisions. Vous devrez donc vous brancher sur France 2.

Pour suivre Irlande - France en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire gratuitement au site france.tv. Par la suite, vous devrez rejoindre France 2.

La composition du XV du Trèfle pour ce Irlande - France : 15. Keenan ; 14. Osborne, 13. Henshaw, 12. Aki, 11. Lowe ; 10. Prendergast, 9. Gibson-Park ; 7. Josh Van der Flier, 8. Doris (cap), 6. O'Manony ; 5. Beirne, 4. McCarthy ; 3. Bealham. 2. Sheenan, 1. Porter.

La composition des Bleus pour ce Irlande - France : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Barassi, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Boudehent, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Guillard, 4. Flament ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Gros.