Angleterre - Italie : le XV de la Rose s'impose et devient le dauphin de la France... le résumé

17:53 - L'Angleterre écrase l'Italie et devient le dauphin du XV de France dans ce Tournoi des 6 Nations

Vainqueur en souffrant de la France et de l’Écosse, l’Angleterre a, cette fois, gagné avec la manière face à l’Italie (47-24). Avec ce succès bonifié, le XV de la Rose (15 points) dépasse l’Irlande (14 points) et remonte à la deuxième place du classement juste derrière l’équipe de France (1er, 16 points). Les Transalpins, bloqués à l’avant-dernière place (4 points), ont implosé au retour des vestiaires en encaissant trois essais en douze minutes par l’intermédiaire de Marcus Smith (43e), Curry (48e) et Sleightholme (52e). En fin de partie, Menoncello a rendu un temps l’addition moins lourde (71e), mais le dernier mot est revenu à Earl (80e+1). Pourtant, dans le premier acte, l’Italie avait fait de la résistance, grâce notamment à Ange Capuozzo. L’arrière du Stade toulousain a marqué un essai (14e) avant d’en offrir un autre à Vintcent (31e), au terme d’une belle relance. L’Angleterre avait tout de même viré en tête à la pause (21-17), grâce à des réalisations de Willis (4e) Freeman (28e) et Sleightholme (35e). L’Angleterre se rendra au pays de Galles pour la dernière journée. L’Italie recevra quant à elle l’Irlande.